Названа причина смерти 38-летнего мэра столицы российской республики
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Названа причина смерти 38-летнего мэра столицы российской республики

Названа причина смерти 38-летнего мэра столицы российской республикиПредполагаемой причиной смерти 38-летнего мэра Чебоксар Олега Кортунова стал инфаркт

Предполагаемой причиной смерти 38-летнего Олега Кортунова, мэра Чебоксар, столицы Чувашской республики, стал инфаркт. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, у Кортунова были проблемы с сердцем, но что привело к их обострению, не сообщается. «Известия» отмечают, что точная причина смерти мэра российского города будет названа позже.

Олег Кортунов скончался вечером в понедельник, 22 августа.

Политик родился в Чебоксарах 28 апреля 1984 года. Он окончил машиностроительный факультет Чувашского государственного университета. В октябре 2020 года стал председателем Чебоксарского городского собрания депутатов и главой Чебоксар. До этого он был депутатом Чебоксарского городского собрания депутатов, а также членом палаты молодых законодателей при Совете Федерации России.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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