Немцы раскритиковали Кличко за призыв возвести железный занавес вокруг России
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Немцы раскритиковали Кличко за призыв возвести железный занавес вокруг России

Немцы раскритиковали Кличко за призыв возвести железный занавес вокруг РоссииЧитатели Bild возмутились призывом Кличко вернуть железный занавес между Россией и Европой

Читатели газеты Bild раскритиковали мэра Киева Виталия Кличко после его призыва вернуть «железный занавес» между Россией и Европой. В комментариях к посту с ссылкой на статью в Twitter немцы посоветовали ему не лезть в политику.

«Именно из-за таких заявлений я больше не могу слышать и видеть украинских политиков», — заявил комментатор с ником @Matthia33875886. «Когда-то мне нравился Кличко. Но теперь все совершенно наоборот», — отметила @Yuma_Lei.

Некоторые юзеры отметили, что приезжающие россияне оставляют свои деньги в ЕС, в то время как украинские беженцы получают пособия от западных стран. «И в чем смысл? А потом россияне будут отдыхать на пляжах в Турции и Дубае. Это гости, которые оставляют много денег в стране и не похожи на наших гостей, которых мы должны содержать», — возмутилась @Dana_W_58. «Одни приносят деньги в Европу, а другие получают деньги в Европе», — выразил согласие @eichsfelddevil2.

Другие пользователи предложили изолировать самих украинцев. «Может, стоит возвести железный занавес вокруг этих высокомерных и самодовольных украинцев», — предложил @Tyr19871. «Нет, железный занавес не должен вернуться! Исключить граждан — вне зависимости от нации - из-за их правительств не является ни демократичным, ни правильным решением», — отметила @Quantensprung2.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал опустить железный занавес между Европой и Россией, запретив гражданам РФ выезжать в страны Европейского союза. По его словам, несправедливо то, что «россияне наслаждаются жизнью в Европе, пока украинцы умирают». Он также указал на то, что «свыше 70 процентов россиян поддерживают президента Владимира Путина».

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По материалам: lenta.ru

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