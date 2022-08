Nike заработала $185 млн на продаже NFT

Модные бренды Dolce & Gabbana, Tiffany, Gucci, Adidas и Nike суммарно получили $260 млн дохода от продаж невзаимозаменяемых токенов.

Nike tops the list with a whopping $185m revenue from NFT sales in the fashion brands. Dolce & Gabbana (D&G), Tiffany, Gucci, and Adidas join Nike in the list of the top five. Nike has amassed nearly $1.3b in transaction volume from secondary trading. https://t.co/H5kc94Q3rT pic.twitter.com/tL9U5YPA55