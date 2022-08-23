Nike заработала $185 млн на продаже NFT
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Nike заработала $185 млн на продаже NFT

Nike заработала $185 млн на продаже NFT


Модные бренды Dolce & Gabbana, Tiffany, Gucci, Adidas и Nike суммарно получили $260 млн дохода от продаж невзаимозаменяемых токенов.



Половину из полученных $185,3 млн Nike получил в качестве роялти от вторичных продаж токенов, объем торгов которым составил $1,29 млрд. На первичные продажи пришлась другая половина доходов.


CloneX и MNLTH возглавляют список NFT-коллекций Nike с самыми высокими гонорарами от роялти — $39,9 млн и $24,2 млн соответственно.


Данные: Dune Analytics.

В июле компания получила от связанного с NFT направления 6362 ETH. Рекордным стал апрель (12 776 ETH).


Данные: Dune Analytics.

По другим брендам в выручке превалирует компонент от первичных продаж. Следующие за Nike позиции в рейтинге заняли D&G ($25,7 млн), Tiffany ($12,6 млн), Gucci ($11,6 млн) и Adidas ($10,9 млн).


Также в дашборде от Dune Analytics оказались Budweiser, Time Magazine, Bud Light, AO, Lacoste, Nickelodeon, McLaren и Pepsi.


«Некоторых привлекает возможность установить более глубокие связи со своими поклонниками, другие заинтересованы в оптимизации дохода за счет NFT-дропов и мерчандайзинга», — объяснили в NFTGators.


Напомним, в декабре 2021 года Nike поглотила NFT-студию RTFKT, специализирующуюся на создании коллекционных предметов для метавселенных. В апреле компании представили первую совместную коллекцию невзаимозаменяемых токенов.


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# Экономика nft, nike, бренды, новости
По материалам: ForkLog

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