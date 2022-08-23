Nike заработала $185 млн на продаже NFT

Модные бренды Dolce & Gabbana, Tiffany, Gucci, Adidas и Nike суммарно получили $260 млн дохода от продаж невзаимозаменяемых токенов.

Nike tops the list with a whopping $185m revenue from NFT sales in the fashion brands. Dolce & Gabbana (D&G), Tiffany, Gucci, and Adidas join Nike in the list of the top five. Nike has amassed nearly $1.3b in transaction volume from secondary trading. https://t.co/H5kc94Q3rT pic.twitter.com/tL9U5YPA55 — Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 23, 2022

Половину из полученных $185,3 млн Nike получил в качестве роялти от вторичных продаж токенов, объем торгов которым составил $1,29 млрд. На первичные продажи пришлась другая половина доходов.

CloneX и MNLTH возглавляют список NFT-коллекций Nike с самыми высокими гонорарами от роялти — $39,9 млн и $24,2 млн соответственно.

Данные: Dune Analytics.

В июле компания получила от связанного с NFT направления 6362 ETH. Рекордным стал апрель (12 776 ETH).

Данные: Dune Analytics.

По другим брендам в выручке превалирует компонент от первичных продаж. Следующие за Nike позиции в рейтинге заняли D&G ($25,7 млн), Tiffany ($12,6 млн), Gucci ($11,6 млн) и Adidas ($10,9 млн).

Также в дашборде от Dune Analytics оказались Budweiser, Time Magazine, Bud Light, AO, Lacoste, Nickelodeon, McLaren и Pepsi.

«Некоторых привлекает возможность установить более глубокие связи со своими поклонниками, другие заинтересованы в оптимизации дохода за счет NFT-дропов и мерчандайзинга», — объяснили в NFTGators.

Напомним, в декабре 2021 года Nike поглотила NFT-студию RTFKT, специализирующуюся на создании коллекционных предметов для метавселенных. В апреле компании представили первую совместную коллекцию невзаимозаменяемых токенов.

Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.