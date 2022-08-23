Николь Кидман снялась в новой фотосессии. Все внимание привлекли ее бицепсы
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Николь Кидман снялась в новой фотосессии. Все внимание привлекли ее бицепсы

Николь Кидман снялась в новой фотосессии. Все внимание привлекли ее бицепсы

Николь Кидман снялась для обложки журнала Perfect Magazine. На обложке актриса появилась в мини-юбке и ярком топе, но в центре внимания оказались руки Кидман с большими бицепсами.


Николь Кидман


Необычный образ Николь обсуждают в соцсетях: Николь Кидман в образе бодибилдерши прямо мотивирует встать и начать утро с зарядки, а не с ведра кофе, — пишет телеграм-канал "Только никому".




На других обложках журнала также появились актриса Джулия Фокс, plus-size-модель Эшли Грэм, модель Ирина Шейк, Миучча Прада, актер и драматург Джереми О'Харрис, модель Алтон Мейсон и актриса Нина Гусева.




В последнее время Николь Кидман часто оказывается в центре внимания благодаря своим работам в качестве модели. Так, ранее ее проход по подиуму на шоу Balenciaga стал мемом, над которым актриса посмеялась и сама.

Весной поклонники раскритиковали обложку журнала Vanity Fair, на которой Николь появилась в мини-юбке Miu Miu. В соцсетях ту фотосессию назвали "непристойной" для возраста Николь, а также для актрисы ее уровня. При этом в одном из интервью актриса рассказала, что сама решила надеть эту юбку.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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