Новый избранник Лянки Грыу обратился к ней: «Скучаю по тебе, красота! Я здесь»

Недавно артистка сообщила о разрыве с режиссером Михайлом Вайнбергом, за которым была замужем 12 лет. Теперь Лянка Грыу состоит в отношениях с иностранцем Марселем Симонье.

На днях артистка посвятила новому избраннику трогательное послание в соцсети, дав понять, что она вдалеке от любимого.

«Скучаю по тебе. Отношения на расстоянии — это сложно и романтично. Скучать, писать, созваниваться и ловить каждый момент встречи, потом опять нырять в работу и использовать свое время и пространство для личного роста. Мне это очень нравится. А вы верите в отношения на расстоянии? Были такие?» — делилась рассуждениями 34-летняя Грыу.

Реакция Марселя не заставила себя долго ждать. «Скучаю по тебе, красота! Я здесь», — лаконично отметил мужчина, который, по всей видимости, занимается фотографией.

Напомним, в браке с Вайнбергом Лянка родила сына Максима. В свое время у мальчика был диагностирован аутизм. Актриса сделала все, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно в обществе. Теперь она может гордиться успехами наследника в школе.

«Апрель — всемирный месяц распространения информации об аутизме. Знаю об этом не понаслышке, ведь прошла большой путь с сыном. В этом году я вместе с фондом «Обнаженные сердца» говорю, что с аутизмом можно жить! Наша цель — преодоление стигматизации (навязывание отрицательного качества, - прим. ред.) людей с аутизмом и их близкого окружения, а также информирования об этой особенности развития. Ребенок или взрослый должны иметь право на жизнь, а именно образование, полноценное трудоустройство, отзывчивое окружение, которое услышит и поймет», — откровенничала Грыу еще весной.