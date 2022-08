Объем USDC на адресах китов упал до двухлетнего минимума

Доля депозитов, принадлежащих 1% крупнейших USDC-адресов, достигла минимума за 22 месяца на отметке 88,667%. На это обратили внимание аналитики Glassnode.

Капитализация стейблкоина консорциума Centre снижается второй месяц — с максимума свыше $56 млрд в начале июля показатель упал до $52,2 млрд (CoinGecko). Рыночное предложение конкурирующего USDT от Tether на фоне обвала рынка сократилось с $83,2 млрд в середине мая до $67,6 млрд.

Однако капитализация последнего выросла примерно на $2 млрд после 8 августа. В этот день компания Circle внесла в черный список USDC-адреса кошельков сервиса микширования Tornado Cash после введенных OFAC санкций. Один из операторов стейблкоина заблокировал движение как минимум 75 000 USDC.

Ончейн-данные также показывают, что на фоне распродажи USDC количество биржевых депозитов (сглаженное семидневной скользящей средней) достигло 17-месячного минимума — 138 250. 23 марта 2021 года показатель составил 138 810.

Приток на биржи в стейблкоине сократился до минимального значения за 11 месяцев — $11 130 584.

При этом средний объем транзакций стейблкоина достиг рекордной отметки за последние три года с показателем $228 721.

Напомним, уверенный рост капитализации USDC в первой половине года позволил аналитикам Arcane Research спрогнозировать, что в октябре монета превзойдет по показателю лидера USDT.