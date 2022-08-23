Обман Репиной раскрыли: Безус не ждёт ребёнка от другой женщины

Вадим Карасев

Зря Татьяна Репина в очередной раз надеялась вывести своих поклонников на сильные эмоции очередной слезливой историей. В этот раз она решила опубликовать новость о том, что Алексей Безус, якобы, ждёт ребёнка от другой женщины.Наверняка уже многие видели пост со снимком УЗИ и посланием от анонимной конкурентки Репиной за внимание Безуса. Однако в сети достаточно много скептиков, поэтому они довольно быстро вычислили оригинал фотографии и определили, что стиль послания схож со стилем мамы Татьяны — Афины Репиной.Естественно, в наигранную истерику Репиной фактически никто не поверил. Ну, в самом деле, кто ещё может пожелать завести ребенка от Алексея Безуса, который давно славится своей безответственностью? Вот и получается, что Татьяна не смогла подогреть к себе интерес, а заодно и вызвать «сочувствие и жалость» у поклонников.Видимо, она хотела побольше заработать на рекламе, вот и прикидывалась настолько наивной. Кажется, одинокую мать жизнь на пособия совсем не устраивают?