Обман Репиной раскрыли: Безус не ждёт ребёнка от другой женщины
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Обман Репиной раскрыли: Безус не ждёт ребёнка от другой женщины

Обман Репиной раскрыли: Безус не ждёт ребёнка от другой женщины
Татьяне Репиной не удалось в очередной раз надавить на жалость подписчиков истерикой по поводу того, что у Алексея Безуса будет ребёнок от другой женщины. Зря Татьяна Репина в очередной раз надеялась вывести своих поклонников на сильные эмоции очередной слезливой историей. В этот раз она решила опубликовать новость о том, что Алексей Безус, якобы, ждёт ребёнка от другой женщины.

Наверняка уже многие видели пост со снимком УЗИ и посланием от анонимной конкурентки Репиной за внимание Безуса. Однако в сети достаточно много скептиков, поэтому они довольно быстро вычислили оригинал фотографии и определили, что стиль послания схож со стилем мамы Татьяны — Афины Репиной.

Естественно, в наигранную истерику Репиной фактически никто не поверил. Ну, в самом деле, кто ещё может пожелать завести ребенка от Алексея Безуса, который давно славится своей безответственностью? Вот и получается, что Татьяна не смогла подогреть к себе интерес, а заодно и вызвать «сочувствие и жалость» у поклонников.

Видимо, она хотела побольше заработать на рекламе, вот и прикидывалась настолько наивной. Кажется, одинокую мать жизнь на пособия совсем не устраивают?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

Последние новости

«С Пугачевой к одному пластическому хирургу ходят?»: в Сети обсуждают кадры Мадонны без фильтров
«С Пугачевой к одному пластическому хирургу ходят?»: в Сети обсуждают
Многообещающий экшен Wanted: Dead перенесли на 2023 год, но показали новый трейлер
Многообещающий экшен Wanted: Dead перенесли на 2023 год, но показали
"Грозят пятью годами тюрьмы": Гогену Солнцеву начали угрожать после его песни о Пугачевой
"Грозят пятью годами тюрьмы": Гогену Солнцеву начали
Обман Репиной раскрыли: Безус не ждёт ребёнка от другой женщины
Обман Репиной раскрыли: Безус не ждёт ребёнка от другой женщины
Пентагон отказал властям Вашингтона в помощи с приемом мигрантов
Пентагон отказал властям Вашингтона в помощи с приемом мигрантов
Россиянам рассказали о возможном ослаблении рубля осенью
Россиянам рассказали о возможном ослаблении рубля осенью
Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh официально представили — игра выйдет в 2023 году
Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh официально представили — игра
Роскомнадзор предложил запретить продажу книг с пропагандой ЛГБТ-отношений
Роскомнадзор предложил запретить продажу книг с пропагандой
Как выжить в дружбе или любви с каждым Знаком Зодиака: советы астрологов
Как выжить в дружбе или любви с каждым Знаком Зодиака: советы
Объем USDC на адресах китов упал до двухлетнего минимума
Объем USDC на адресах китов упал до двухлетнего минимума
Москвичей предупредили об ухудшении экологической обстановки
Москвичей предупредили об ухудшении экологической обстановки
Равшана Куркова отмечает 42-летие! Самая красивая актриса реже снимается, так как стала мамой (18 фото)
Равшана Куркова отмечает 42-летие! Самая красивая актриса реже

Топ на сегодня

СМИ: алгоритм рандомно уволил 60 модераторов Facebook
СМИ: алгоритм рандомно уволил 60 модераторов Facebook
В Британии призвали военных подготовить близких к возможной войне с Россией
В Британии призвали военных подготовить близких к возможной войне с
Вильфанд спрогнозировал длительный бархатный сезон
Вильфанд спрогнозировал длительный бархатный сезон
США предрекли стратегическое поражение из-за отношений России и Китая
США предрекли стратегическое поражение из-за отношений России и Китая
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 19.08.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 19.08.2022

Еще по теме

Безус планирует создать с Репиной такую же семью, как и у его родителей
Репина узнала о симпатии Безуса к участнице Дом-2 и выгнала его
Авдеев со своей пассии заселился в комнату Безуса
«Дом-2»: Юлия Ефременкова опять заступилась за Милену Безбородову и «отчитала» Алексея Безуса