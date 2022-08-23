Оборот институциональной криптоплатформы DBS вырос вдвое
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Оборот институциональной криптоплатформы DBS вырос вдвое

Оборот институциональной криптоплатформы DBS вырос вдвое


Связанная с крупнейшим банком Сингапура DBS платформа DDEx сообщила об увеличении вдвое числа криптотранзакций в июне по сравнению с апрелем. Об этом пишет Finews Asia.


Из всех выставленных за отчетный период ордеров 90% были связаны с открытием длинных позиций. 


Число приобретенных Ethereum выросло на 65%, биткоинов — в четыре раза. Количество находящихся в кастодиальном сервисе монет увеличилось на 30% и 3% соответственно.


Общее число клиентов ориентированной на институциональных и профессиональных инвесторов платформы возросло на 10%.


DBS перенес на конец года план по предоставлению доступа к DDEx для розничных клиентов по причине регуляторной неопределенности. В ближайшие месяцы может быть сделано исключение для квалифицированных инвесторов.


«Мы наблюдаем большую перезагрузку — инвесторы смещают фокус от погони за доходностью к поиску безопасных гаваней для торговли и хранения цифровых активов в условиях волатильности рынка», — заявил CEO DDEx Лайонел Лим.


Напомним, в начале 2021 года учреждение запустило биткоин-биржу для институционалов. ForkLog сообщал о подобных планах в октябре 2020 года.


В августе 2021 года DBS Bank уведомил о «принципиальном» одобрении Денежно-кредитным управлением Сингапура предоставления криптовалютных услуг управляющим активами и компаниям.


В прошлом году банк разместил на своей цифровой платформе security-токены на 15 млн сингапурских долларов ($11,3 млн).


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По материалам: ForkLog

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