Обвиненный в инсайдерской торговле экс-сотрудник OpenSea оспорил вердикт суда
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Обвиненный в инсайдерской торговле экс-сотрудник OpenSea оспорил вердикт суда

Обвиненный в инсайдерской торговле экс-сотрудник OpenSea оспорил вердикт суда


Адвокаты бывшего главы отдела продуктов OpenSea Натаниэля Честейна подали апелляцию на обвинительное заключение против него. 


В июне суд присяжных признал его вину в мошенничестве и отмывании денег в схеме с инсайдерской торговлей на маркетплейсе.


Согласно заключению, Честейн предварительно покупал токены с использованием анонимных кошельков и учетных записей OpenSea. В период с июня по сентябрь 2021 года топ-менеджер продал эти произведения в два-пять раз дороже цены покупки.


В ходатайстве адвокаты подчеркнули, что мошенничество с использованием интернета ассоциируется с ценными бумагами и товарами. Однако NFT не являются ни тем, ни другим, добавили они. 


Юристы также утверждают, что власти не способны подтвердить трактовку криптотранзакций как финансовых в соответствии с правилами противодействия отмыванию денег.


«Правительство инициировало судебное преследование, используя необоснованное применение уголовного права, чтобы создать прецедент в сфере цифровых активов», — заключили специалисты.


Напомним, в сентябре 2021 года OpenSea разорвал трудовые отношения с неназванным сотрудником, замешанным в инсайдерской торговле. Этот момент совпал с уходом из компании Честейна, которого заподозрили в махинациях. Его арестовали 1 июня 2022 года.


Ранее Huobi обвинила экс-сотрудника в незаконной торговле. По данным СМИ, он якобы создал розничный трейдинговый счет на имя своего отца и предоставил кредитную линию на $20 млн от биржи для последующей торговли.


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# Экономика opensea, инсайдерская торговля, новости
По материалам: ForkLog

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