Обвиненный в инсайдерской торговле экс-сотрудник OpenSea оспорил вердикт суда

Адвокаты бывшего главы отдела продуктов OpenSea Натаниэля Честейна подали апелляцию на обвинительное заключение против него.

В июне суд присяжных признал его вину в мошенничестве и отмывании денег в схеме с инсайдерской торговлей на маркетплейсе.

Согласно заключению, Честейн предварительно покупал токены с использованием анонимных кошельков и учетных записей OpenSea. В период с июня по сентябрь 2021 года топ-менеджер продал эти произведения в два-пять раз дороже цены покупки.

В ходатайстве адвокаты подчеркнули, что мошенничество с использованием интернета ассоциируется с ценными бумагами и товарами. Однако NFT не являются ни тем, ни другим, добавили они.

Юристы также утверждают, что власти не способны подтвердить трактовку криптотранзакций как финансовых в соответствии с правилами противодействия отмыванию денег.

«Правительство инициировало судебное преследование, используя необоснованное применение уголовного права, чтобы создать прецедент в сфере цифровых активов», — заключили специалисты.

Напомним, в сентябре 2021 года OpenSea разорвал трудовые отношения с неназванным сотрудником, замешанным в инсайдерской торговле. Этот момент совпал с уходом из компании Честейна, которого заподозрили в махинациях. Его арестовали 1 июня 2022 года.

Ранее Huobi обвинила экс-сотрудника в незаконной торговле. По данным СМИ, он якобы создал розничный трейдинговый счет на имя своего отца и предоставил кредитную линию на $20 млн от биржи для последующей торговли.

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