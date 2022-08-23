Ольга Кабо смогла отсудить деньги у бывшего мужа

Актриса Ольга Кабо выиграла суд над бывшим супругом. Артистка отсудила у бывшего мужа бизнесмена Николая Разгуляева алименты на их общего сына десятилетнего Виктора. Правда, сумма достаточно скромная. Разгуляев теперь будет выплачивать в месяц на своего отпрыска 17 тысяч 791 рубль. Это соответствует одному прожиточному уровню в Москве.Ранее Разгуляев говорил, что из-за долгов не может помогать своему наследнику. Бизнесмен находится в стадии банкротства, сообщает «СтарХит». Напомним, что Кабо удалось отстоять свою столичную квартиру. Разгуляев хотел отдать ее, чтобы расплатиться с долгами. Также она пытается вернуть 26 миллионов рублей своей доли с проданных акций и недвижимости.