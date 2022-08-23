Ольга Орлова рассказала о конфликтах со свекровью

Ведущая и певица Ольга Орлова призналась, как относится к маме своего мужа. Артистка скоро отпразднует годовщину брака с бизнесменом Валерием. Теледива расписалась с любимым в сентябре, но рассказала об этом несколько месяцев спустя, и с этого времени не устает говорить о том, как рада, что встретила его. 44-летняя ведущая до сих пор не может поверить, как ей повезло встретить Валерия. «Мы расписались ровно во вторую годовщину нашего знакомства. Тихо, скромно, вдвоем. Я всегда верила, что где-то по земле ходит мужчина, который ищет меня так же, как и я его. И я его встретила! Моего самого лучшего мужчину на свете! Я очень счастлива! И хочу поделиться этим счастьем с вами! Не устану повторять, что после сорока жизнь только начинается!» — делилась она. Орлова также с гордостью отмечает, что ей удалось завоевать доверие свекрови. Ольга и ранее делилась, что женщинам нужно быть терпимее в отношениях с мамой избранника, а теперь применила на практике свои заветы.«Моя свекровь живет в другом городе, поэтому мы летаем к ней несколько раз в год. Моя свекровь — женщина, которая родила и воспитала потрясающих детей! Мой муж — золото, и у него есть родная сестра, которую я обожаю, у нас очень близкие и теплые отношения. Кстати, я никогда не перечу старшим, со всем соглашаюсь и делаю, как они говорят. А уже у себя дома — хозяйка я», — написала она в личном блоге. К слову, экс-солистка «Блестящих» сумела найти подход к наследнице супруга и даже к его бывшей жене! «Да, у моего мужа есть взрослая дочь. Умница и красавица», — отзывалась артистка. В июне Орлова разделила вместе с девушкой самый важный день в ее жизни — свадебное торжество. В тот день присутствовала и экс-супруга Валерия, о которой Ольга говорит исключительно положительные слова. «Я так понимаю, все ждут драку? Расходимся! Мы замечательно общаемся!» — заверила звезда.