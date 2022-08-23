Осложнения после Ковида: как при коронавирусе понять, что повреждены легкие

Несмотря на все принятые меры безопасности, коронавирус никуда не отступает. Поэтому нужно знать, какие у него симптомы, как проводить лечение и самостоятельно определить, что повреждены легкие.

На какие симптомы обращать внимание при коронавирусе

Статистика заболеваемости коронавирусом до сих пор остается неутешительной. С каждым днем заражается все больше людей. Медики изо всех сил пытаются помочь людям, а ученые со всего мира продолжают изучать страшный вирус, изобретая лекарства от новых штаммов.

Александра Мызникова, которая является ведущим специалистом клиники «Креде Эксперто», рассказала, как при заболевании, если нет температуры, понять, что повреждены легкие. В первую очередь появляется кашель. Как правило, он сухой, без мокроты и выделений.





Если при кашле присутствует мокрота серого, желтого или зеленого цвета, вполне вероятно, что у человека уже идет бактериальная пневмония. Стоит отметить, что она часто накладывается на коронавирус. Сначала на организм влияет Ковид, а потом подступают бактерии, ведь для них складываются очень благоприятные условия.

Какие симптомы при коронавирусе указывают на поражение легких

Сначала у человека возникает кашель, потом появляется одышка. В случае заражения легких она будет более выраженной, поэтому не заметить ее трудно. Человеку станет сложно делать свои привычные дела, для этого потребуется больше отдыхать. Именно с такими жалобами пациенты чаще всего обращаются к медикам.





Если не повышается температура тела, больному измеряют сатурацию. Показатель, который ниже 95, свидетельствует о том, что легкие поражены. Тяжесть поражения узнают уже с помощью компьютерной томографии.

Стоит отметить, что хрипы при прослушивании легких не всегда являются признаком их поражения. Да и доктор не всегда может услышать присутствие пневмонии. Все дело в том, что хрипы могут появляться далеко не у всех. Но часто они возникают, когда есть ослабленное дыхание.

Этот показатель иногда может быть упущен из-за некомпетентности доктора. Часто это происходит из-за постороннего внешнего шума или неисправного фонендоскопа. Поэтому медики больше привыкли доверять сатурации и присутствующим симптомам. Если у человека наблюдается повышение температуры тела, диарея, одышка, потеря обоняния и вкуса, его точно отправят на томографию для определения диагноза.

Какие у коронавируса могут быть последствия

Многие пациенты даже после выздоровления продолжают жаловаться на здоровье. У кого-то возникает тромбоз, а кто-то начинает терять волосы. Несмотря на то что коронавирус относят к респираторным инфекциям, он может поразить любой орган.





В первую очередь инфекция поражает легкие. Даже после излечения многие жалуются на кашель, одышку. Причем пациентам может быть трудно как вдыхать, так и выдыхать воздух. Для лечения используют дыхательную гимнастику.

Коронавирус может стать причиной развития тахикардии, учащенного биения сердца и дестабилизации артериального давления. Если вы переболели Ковидом и начинаете ощущать в грудной клетке жгучую боль при физических нагрузках, стоит обратиться к доктору. Больше внимания стоит обращать на сердцебиение, чтобы оно не превышало норму.

Часто после болезни пациенты обращаются к неврологу. Жалуются на снижение памяти, концентрации внимания, головную боль и ощущения онемения в конечностях. Многих мучает необоснованная тревога, головокружение и бессонница. Такое состояние не связано с поражением головного мозга, но является последствием инфекционного заболевания.

Насторожить может потеря обоняния. И часто бывает так, что инфекции уже нет, а нюх не возвращается. При этом часто у пациентов знакомый запах ощущается несколько иначе. Для медиков это не новость, однако не при респираторных инфекциях.