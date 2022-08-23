От вдовы Александра Градского требовали сто миллионов

Супруга Александра Градского, Марина рассказала о покушении. Марина Коташенко приехала в московский суд, чтобы рассказать о дерзком нападении, которому она подверглась минувшей зимой — тогда вдову знаменитого певца ограбили на 100 миллионов рублей. На заседании выяснились новые подробности инцидента. В Москве идет суд по делу об ограблении вдовы Александра Градского Марины Коташенко, которое произошло в январе этого года. Женщина дала показания: преступники выкрали у нее 100 миллионов рублей, больно ударив по голове. Кроме того, ей угрожали пистолетами и пытались запугать. На скамье подсудимых пока один фигурант — Умеджон Жабборов. Он не согласился с предъявленными обвинениями в разбое. По его словам, во время ограбления он и его подельники угрожали муляжами пистолетов. Слушания будут продолжены. Ближайшее заседание состоится 9 сентября, сообщает «MK.RU». Напомним, нападение на Коташенко произошло 16 января. Трое злоумышленников подрезали авто, в котором ехала Марина, подсели к ней и стали угрожать. После чего потребовали отвезти их в коттеджный поселок и отдать им деньги. Многие знали — покойный Александр Борисович всегда брал гонорары только наличными, поэтому под кроватью они легко нашли коробку, а в ней 100 миллионов рублей. После этого грабители скрылись. Полиция объявила план «Перехват» и по горячим следам задержала нескольких участников разбойного нападения. СМИ до сих пор обсуждают эту странную историю, которая похожа на детектив. Были даже версии, что вдова Градского подстроила ограбление, чтобы не делить наследство с детьми Александра Борисовича. Правда, сама Коташенко старается хранить молчание и не поддается на провокации. Поклонники и эксперты признаются — Марина сейчас в сложной ситуации. Кроме воспитания детей, она активно участвует в судебных тяжбах. «Завещания Градский не оставил, у него даже в мыслях не было умирать. Поэтому суды будут жаркие: Марина отказывается идти на мировую, собирается отстаивать интересы своих детей. У Дани уже есть серьезный адвокат — Генри Резник, он запретил ему вообще что-либо говорить. Маша прилетела из Америки. Так что вся компания в сборе. Кроме меня, Наташки!» — откровенничала родственница Александра Борисовича, имея в виду взрослых детей мэтра — Марию и Даниила.