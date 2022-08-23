От вдовы Александра Градского требовали сто миллионов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

От вдовы Александра Градского требовали сто миллионов

От вдовы Александра Градского требовали сто миллионов
Супруга Александра Градского, Марина рассказала о покушении. Марина Коташенко приехала в московский суд, чтобы рассказать о дерзком нападении, которому она подверглась минувшей зимой — тогда вдову знаменитого певца ограбили на 100 миллионов рублей. На заседании выяснились новые подробности инцидента. В Москве идет суд по делу об ограблении вдовы Александра Градского Марины Коташенко, которое произошло в январе этого года. Женщина дала показания: преступники выкрали у нее 100 миллионов рублей, больно ударив по голове. Кроме того, ей угрожали пистолетами и пытались запугать. На скамье подсудимых пока один фигурант — Умеджон Жабборов. Он не согласился с предъявленными обвинениями в разбое. По его словам, во время ограбления он и его подельники угрожали муляжами пистолетов. Слушания будут продолжены. Ближайшее заседание состоится 9 сентября, сообщает «MK.RU». Напомним, нападение на Коташенко произошло 16 января. Трое злоумышленников подрезали авто, в котором ехала Марина, подсели к ней и стали угрожать. После чего потребовали отвезти их в коттеджный поселок и отдать им деньги. Многие знали — покойный Александр Борисович всегда брал гонорары только наличными, поэтому под кроватью они легко нашли коробку, а в ней 100 миллионов рублей. После этого грабители скрылись. Полиция объявила план «Перехват» и по горячим следам задержала нескольких участников разбойного нападения. СМИ до сих пор обсуждают эту странную историю, которая похожа на детектив. Были даже версии, что вдова Градского подстроила ограбление, чтобы не делить наследство с детьми Александра Борисовича. Правда, сама Коташенко старается хранить молчание и не поддается на провокации. Поклонники и эксперты признаются — Марина сейчас в сложной ситуации. Кроме воспитания детей, она активно участвует в судебных тяжбах. «Завещания Градский не оставил, у него даже в мыслях не было умирать. Поэтому суды будут жаркие: Марина отказывается идти на мировую, собирается отстаивать интересы своих детей. У Дани уже есть серьезный адвокат — Генри Резник, он запретил ему вообще что-либо говорить. Маша прилетела из Америки. Так что вся компания в сборе. Кроме меня, Наташки!» — откровенничала родственница Александра Борисовича, имея в виду взрослых детей мэтра — Марию и Даниила.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

Последние новости

В App Store появился аналог приложения Альфа-банка
В App Store появился аналог приложения Альфа-банка
Умер гитарист Cradle of Filth Стюарт Анстис
Умер гитарист Cradle of Filth Стюарт Анстис
Блогерша набила сироте татуировку в виде полового органа
Блогерша набила сироте татуировку в виде полового органа
Новый избранник Лянки Грыу обратился к ней: «Скучаю по тебе, красота! Я здесь»
Новый избранник Лянки Грыу обратился к ней: «Скучаю по тебе, красота!
Алла Пугачева готовится к возвращению в Россию
Алла Пугачева готовится к возвращению в Россию
Яна Рудковская опустила бывшего мужа Ксении Бородиной
Яна Рудковская опустила бывшего мужа Ксении Бородиной
Дана Борисова утопает в нищете
Дана Борисова утопает в нищете
Станислав Бондаренко с женой сплавил детей
Станислав Бондаренко с женой сплавил детей
Digital Foundry разочарованы техническим исполнением Saints Row на Xbox Series X | S
Digital Foundry разочарованы техническим исполнением Saints Row на
Евросоюз позволил российскому банку проводить платежи за транзит нефти через Украину
Евросоюз позволил российскому банку проводить платежи за транзит
Сальма Хайек назвала Анджелину Джоли лучшим режиссером
Сальма Хайек назвала Анджелину Джоли лучшим режиссером
Представители каких знаков зодиака считаются худшими родителями и почему
Представители каких знаков зодиака считаются худшими родителями и

Топ на сегодня

Дана Борисова с подросшей дочкой, печальный Исхаков, Безрукова в юбке-плиссе: звезды на показе The Doors
Дана Борисова с подросшей дочкой, печальный Исхаков, Безрукова в
Яна Поплавская высказалась о теракте, в котором погибла Дарья Дугина
Яна Поплавская высказалась о теракте, в котором погибла Дарья Дугина
Пентагон отказал властям Вашингтона в помощи с приемом мигрантов
Пентагон отказал властям Вашингтона в помощи с приемом мигрантов
В Калининградской области нашли альтернативный вариант оплаты транзита грузов
В Калининградской области нашли альтернативный вариант оплаты
В Москве прощаются с Дарьей Дугиной. Репортаж
В Москве прощаются с Дарьей Дугиной. Репортаж

Еще по теме

Вдову Градского ударили по голове и пригрозили пистолетом, чтобы выкрасть 100 миллионов
Грабителю вдовы Александра Градского продлили арест, а ворованные 100 миллионов испарились
Вдову Александра Градского подозревают в инсценировке собственного ограбления
Андрей Малахов рассказал о сокровищах Александра Градского