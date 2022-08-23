Отец хитроумно отомстил дочери-лицемерке накануне ее свадьбы

Вадим Карасев

Отец отказался оплачивать свадьбу дочери, не пригласившей его на помолвку

Пользователь Reddit рассказал о том, как отказался оплачивать свадьбу дочери от первого брака, не пригласившей его на помолвку. Мужчина счел поведение девушки, которая предпочла компанию отчима, лицемерным, и добавил, что хитроумно отомстил ей после случившегося.

От брака с первой женой у рассказчика остались трое детей. После развода всем им пришлось по-новому взглянуть и на своего отца, и на мать: бывшие супруги достаточно быстро обзавелись новыми возлюбленными. И хотя причиной развода стала измена матери, дети поначалу корили отца за то, что тот не оставил бывшей жене большой дом. Спустя время их отношение поменялось, и отец стал дружить со старшими детьми, но никак не мог найти подход к младшей дочери, которой исполнилось 23 года.

«Я удивился, когда ее бойфренд попросил моего благословения на брак. Когда я сказал, что не думаю, что дочь примет во внимание мое благословение, парень ответил, что именно она настояла на этом. После этого она начала проводить со мной время, это была чудесная пора. Мы вместе ходили бронировать место для свадьбы на следующее лето, я внес залог и оплатил первый взнос», — написал пользователь Reddit.

Однако после этого идиллия закончилась: девушка перестала заезжать в гости и отвечать на звонки, а вскоре автор поста узнал, что и помолвка прошла без его участия. На всех фотографиях с праздника его дочь была со своим отчимом, а подпись к снимкам в соцсетях гласила: «Каждый может стать отцом. Но нужно быть настоящим мужчиной, чтобы стать папой. Я так счастлива, что он поведет меня к алтарю в следующем году!»

Автора оскорбил пост, поэтому он позвонил дочери и ее матери. В ходе разговора девушка подтвердила, что считает папой отчима. В ответ настоящий отец заявил, что его это вполне устраивает, но в этом случае отчиму полезно было бы узнать о том, что следующий платеж за свадьбу необходимо внести в ноябре.

Рассказчик признался, что переживает из-за того, что лишил денег свою дочь, зная, что у ее матери и отчима нет нужной суммы на оплату свадьбы. Но пользователи в комментариях практически единогласно встали на его сторону, попутно обвинив девушку в алчности.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о страшном семейном секрете, который ее бойфренд узнал спустя 19 лет. Мужчина выяснил, что младшая сестра на самом деле является его племянницей.