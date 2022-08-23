Озвучившую Покахонтас актрису Ирен Бедард арестовали за дебош

Вадим Карасев

Озвучившую принцессу Покахонтас актрису Ирен Бедард арестовали за дебош и хулиганство

55-летнюю американскую актрису Ирен Бедард, озвучившую принцессу Покахонтас в одноименном мультфильме студии Disney, арестовали за дебош и хулиганство. Об этом сообщает TMZ.

По информации издания, полиция обнаружила артистку спящей в кустах в американском штате Огайо 19 августа. По словам представителей правоохранительных органов, после того как Бедард проснулась, она начала плакать и кричать.

Спустя некоторое время актриса успокоилась и начала разговаривать с полицейскими, однако позже разозлилась на них и предприняла попытку скрыться, а также разбить уличную витрину. Сообщается, что на Бедард надели наручники и насильно посадили в полицейский автомобиль.

В участке актриса провела два дня, а 21 августа звезду анимационного проекта отпустили.

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