Павел Дуров предложил продавать никнеймы в телеграме с аукциона. Пользователям это не понравилось
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Павел Дуров предложил продавать никнеймы в телеграме с аукциона. Пользователям это не понравилось

Павел Дуров предложил продавать никнеймы в телеграме с аукциона. Пользователям это не понравилось

Миллиардер и основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что у мессенджера может появиться платформа, где будут проходить аукционы по продаже коротких и запоминающихся никнеймов. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Он отметил, что его впечатлило то, как успешно доменные имена продавались на криптосервисе TON DNS: некоторые из них купили более чем за 200 тыс. долларов. Представьте, насколько успешным мог бы быть Telegram с его 700 миллионами пользователей, если бы мы выставили на аукцион зарезервированные имена пользователей, ссылки на группы и каналы. В дополнение к миллионам запоминающихся t.me-адресов, таких как @storm или @royal, для продажи могут быть доступны все четырехбуквенные имена пользователей (@bank, @club, @game, @gift).

Давайте посмотрим, сможем ли мы добавить немного Web 3.0 в Telegram в ближайшие недели. Он уточнил, что на продажу могут быть выставлены и другие элементы экосистемы Telegram: например, стикеры или эмодзи. Передавать их друг другу, согласно идее Дурова, пользователи могли бы в сделках, защищеных с помощью смарт-контрактов.

Пользователи телеграма сразу отреагировали на эту новость: пост собрал более 21 тысячи дизлайков. Некоторые пользователи идею оценили: под постом было около 6,5 тысяч лайков. Позже Дуров скрыл реакции к посту.

Ранее этим летом в телеграме появилась платная подписка, которая позволила обойти некоторые ограничения: быстрее скачивать файлы, отключать рекламу, расшифровывать голосовые сообщения, оформлять до 1000 подписок на каналы, закреплять до 10 чатов, а также запрещать своим собеседникам отправлять голосовые и видеосообщения.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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