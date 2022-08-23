Пенсионерам и инвалидам предлагают упростить получение компенсации за капитальный ремонт
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Пенсионерам и инвалидам предлагают упростить получение компенсации за капитальный ремонт

Пенсионерам и инвалидам предлагают упростить получение компенсации за капитальный ремонт
Их хотят избавить от необходимости собирать справки — все нужные данные сведут в единый реестр

Пенсионеров старше 70 и 80 лет, инвалидов первой и второй групп и других льготников могут освободить от необходимости самостоятельно собирать подтверждающие документы для получения компенсации за взносы на капитальный ремонт. Систему начисления выплат намерены упростить и полностью перевести в автоматический режим. Как стало известно «Парламентской газете», соответствующий законопроект разрабатывает первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев («Единая Россия»).

Свести воедино разрозненное

«Как правило, информация о таких гражданах уже есть в полном объеме у муниципальных органов власти, — отмечает парламентарий. — Другое дело, что она зачастую разрозненна: что-то хранится в районных управлениях социальной защиты, что-то — в местных администрациях и так далее. Поэтому первое, что требуется, чтобы система заработала, — свести все воедино». 

Это же, к слову, подтверждают и другие политики. В частности, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья кандидат медицинских наук Сергей Леонов (ЛДПР) в разговоре с «Парламентской газетой» отметил, что множество разных баз данных, откуда ведомства берут информацию о получателях льгот, давно пора свести в одну.

С другой стороны, констатировал Сергей Леонов, в таком процессе вряд ли получится обойтись без нюансов.

«Есть огромное множество противников цифровизации, которые рассматривают ее развитие как несанкционированное вмешательство в частную жизнь, — констатировал политик. — Но давайте будем объективны: если этого не произойдет, у нас так и останется старая система с бюрократией и бумажной волокитой».


 «Идея легко реализуема»

Отметим, что в случае его принятия законопроект станет действительно «массовым». Так, по данным Росстата, на середину 2022 года в России насчитывалось порядка восьми миллионов инвалидов первой и второй групп, имеющих право на компенсацию — частичную или полную — платы за капитальный ремонт. А количество людей нетрудоспособного возраста (в том числе граждан старше 70 и 80 лет) составляло более 35 миллионов — или чуть меньше четверти от всего населения страны.

Для нетрудоспособных граждан, отмечает Михаил Терентьев, существует своя информационная база — Федеральный реестр инвалидов, который уже интегрирован в единое информационного пространство. С гражданами, которым компенсация за капитальный ремонт положена по возрасту, чуть сложнее: базы данных ЗАГСов пока еще только находятся в процессе интеграции. Но и это, по словам парламентария, должно случиться уже в обозримом будущем. 

По словам Павла Качкаева, соответствующий законопроект сейчас находится на этапе разработки. Внести его на обсуждение в Государственную Думу парламентарий намерен уже этой осенью.

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По материалам: pnp.ru

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