По всей России активисты "Бессмертного полка" празднуют День Государственного флага РФ

Вадим Карасев

В День Государственного флага РФ по всей стране проходят флешмобы, автопробеги, акции по раздаче ленточек, в которых задействованы и активисты "Бессмертного полка" России.

В Алтайском крае волонтеры гражданско-патриотического движения поучаствовали в торжественной церемонии выноса триколора во время построения знаменных групп силовых ведомств, а затем отправились в праздничный автопробег.

Активисты из Алтайского края развернули российский триколор

В Невельске Сахалинской области активистка Бессмертного полка России Кристина Друсолевич организовала флешмоб, во время которого дети развернули огромный флаг России, а в Республике Хакасия накануне праздника начали проводить флешмобы с участием юнармейцев.

В Смоленской области прошел Фестиваль детских и молодежных общественных организаций "С Россией в сердце". Региональное отделение "Бессмертного полка" организовало на фестивале свою площадку, где все желающие могли пройти викторину по истории нашего государства и познакомиться с приложением "Неизвестный знаменосец": водрузить Зная Победы над Рейхстагом в виртуальной реальности.

Активисты из Сахалинской области присоединились к празднованию Дня государственного флага России

"Конечно, было очень большое количество желающих любого возраста. Самое интересное, что были совсем юные участники, которые не всегда понимали, куда направлять свой взор, и взрослые люди, подходящие уже с другим интересом, обращая внимание на детали с исторической точки зрения. Рассматривали постройки, слушали звуки, задавали вопросы. Абсолютно каждый согласился, что это приложение полезно и познавательно будет каждому вне возрастных ограничений", - рассказала руководитель регионального исполкома в Смоленской области Дарья Александрова.

Как написала в своем telegram-канале cопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России, ответственный секретарь Поискового движения России, депутат Государственной Думы РФ Елена Цунаева, российский флаг сегодня – это Знамя Победы над современным нацизмом.

Праздничные флешмобы с участием молодежи прошли в Хакасии

Депутат встретила праздник в экспедиции в Калужской области.

"Мин нет" – ставят знак саперы на разминированной территорией. "Нацизма нет" – символизирует наш российский флаг на свободных землях Донбасса. Сегодня последний поисковый день международной военно-исторической экспедиции "Западный фронт. Варшавское шоссе". И по традиции весь день каждый участник экспедиции будет носить на груди частичку нашего флага! И в труде, и в бою наш флаг с нами!», - отметила Цунаева.

В Челябинской области праздник совпал с 80-й годовщиной пуска конвейера легендарных "тридцатьчетверок" в Челябинске-танкограде, в честь двойного праздника для более 100 молодых командиров Учебного центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы руководители патриотических организаций – "Бессмертного полка", Фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности и Поискового движения России – организовали показ фильма "Легенда о танке" в историческом кинотеатре "Знамя".

В Челябинске прошел показ фильма "Легенда о танке" в историческом кинотеатре "Знамя"

"Российский триколор – это символ свободы, веры, братства народов большой страны и верности Отчизне. Мы неустанно говорим о сплочении поколений и всех граждан России, и это правда – в нашем единстве есть сила противостоять любым недругам. Горжусь нашей историей, страной и настоящим, из которого мы с вами кропотливо и целеустремленно строим счастливое будущее. Вместе!" - считает руководитель Исполкома "Бессмертного полка" России Наталья Шадрина.