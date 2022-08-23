После отъезда в Великобританию Борис Гребенщиков не перестает зарабатывать на России
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После отъезда в Великобританию Борис Гребенщиков не перестает зарабатывать на России

После отъезда в Великобританию Борис Гребенщиков не перестает зарабатывать на России

Весной 2022 года лидер группы «Аквариум» сообщил о переезде на ПМЖ в Великобританию. Таким способом Гребенщиков выразил свое несогласие с действиями российской власти. Борис Борисович уже давно проживает за рубежом, но посещал РФ, навещая родственников и давая концерты. В ближайшее время делать это он не намерен, но и полностью оставлять заработки в России не хочет.


Как сообщает издание «МК», Борис Борисович планирует сдавать свою трехкомнатную квартиру в Санкт-Петербурге. При этом цена за аренду довольно приемлемая, если учитывать расположение жилья: дом находится в центре культурной столицы. Площадь жилплощади певца составляет 130 кв. м. Гребенщиков планирует получать за аренду 80 тысяч рублей в месяц.

«Сдается удивительная квартира в самом центре Петербурга. Площадь - 130 метров. Пятый этаж. Большая кухня, просторная ванная с гидромассажем, три комнаты плюс балкон. Квартира после капремонта», – цитирует «МК» объявление в соцсетях Гребенщикова.


Так как сам Борис Борисович находится в Лондоне и возвращаться в ближайшее время не собирается, то всеми вопросами занимается его наследник. В объявлении сообщается, что жильцы могут снять квартиру и на длительный срок.



Напомним, что после отъезда в Великобританию лидера группы, концертная деятельность «Аквариума» приостановилась. Гребенщиков называет творческий перерыв «академическим отпуском». Как долго это продлится, артист не знает и ждет нормализации ситуации в мире. Но полностью свою деятельность музыкант не оставляет. Он периодически выступает за границей с временным коллективом «БГ+».

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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