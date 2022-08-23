Представители каких знаков зодиака считаются худшими родителями и почему

Самых худших родителей можно определить по знаку зодиака. Часто бывает так, что мамы и папы постоянно перегибают палку в воспитании детей. Вполне вероятно, что дело тут в знаке зодиака.

Какие знаки зодиака могут быть плохими родителями

Близнецы славятся своей небрежностью к детям. Это воздушный знак, который своему чаду в коробочку для обеда положит скорее книгу, чем бутерброд. Близнецы не слишком надежные рассказчики, поэтому их перекрученная версия событий часто заставляет детей сомневаться в ее реальности.

Подчиняясь воле своего отца или матери, ребенок будет пробовать вставить что-то умное в разговор. Но в конце концов он только разовьет тонкую способность отстранения, подстраиваясь к непростой ситуации. Повзрослев, такой ребенок чаще всего будет подстраиваться под настроение и характер трудных личностей, терпя постоянные неудобства.





С рождения Раки стремятся контролировать все и всех. Такие люди не намерены получать статус многодетного отца или матери, им вполне хватает одного ребенка, которого следует максимально окружить лаской и вниманием. Вот только впоследствии страдает именно ребенок.

Рак не осознает, что существует предел и какие-то чужие границы, которые не стоит нарушать даже родителям. Поэтому представители данного знака часто суют нос в личные дела ребенка, даже если ему уже далеко за тридцать.

Почему Весы не могут быть хорошими родителями

Не слишком хорошими родительскими качествами отличаются люди, рожденные под знаком Весов. Они являются полной противоположностью Раков, ведь роль хорошего родителя играют лишь на публику. В действительности они в основном равнодушны к детям. Некоторые относятся к ним слишком грубо и агрессивно.





Весам стоит научиться слышать и слушать детей, воспринимая их такими, какие они есть. И ни в коем случае нельзя поднимать на них руку, ведь такие методы воспитания в современном мире просто недопустимы.

Весы не имеют большой склонности к публичным сценам. Чтобы соблюсти правила приличия во имя поддержания мира, они многое упускают из вида. Часто настаивают на том, чтобы их дети поддерживали родителей, имидж и семейный бизнес. При этом их не сильно интересует, чего хотят сами потомки.

Представителям данного знака важно, что подумают чужие люди об их детях. Они отдают все лучшее внешнему миру, но никак не семье. Они хронически не способны принимать твердые решения и никогда не выберут своего ребенка вместо работы или амбиций.

Могут ли Стрельцы и Львы быть хорошими матерями и отцами

Никто не заботится о своих детях меньше, чем люди, рожденные под знаком Стрельца. Любой спор, даже самый незначительный, приведет к масштабным последствиям. Они будут недовольны всем – от внешнего вида ребенка до выбора партнера в будущем. В жизни Стрельца существует только его мнение, и все должны к нему прислушиваться.





Для Льва ребенок является продолжением его собственной энергии. Это ходячее доказательство не только величия, но и собственных неудач и провалов. В итоге у Льва вырастают травмированные дети, ведь весь негатив будет выливаться именно на них. Такие родители не умеют извиняться. При этом им нет равных, когда дело доходит до шумной вечеринки по случаю дня рождения ребенка – тут они превзойдут сами себя.

Овен постоянно находится вод влиянием Солнца. Люди, рожденные под данным знаком, могут часто испытывать гнев и агрессию. Их маленькие дети поначалу будут прятаться в укромных местах, а потом просто наденут наушники, чтобы не слушать их. Овен будет пытаться загладить вину подарками и извинениями, часто в письменном виде.

Как бы там ни было, Овен всегда готов стать на защиту своего ребенка. На родительских собраниях в школе они чувствуют себя, как на поединке на ринге. Часто не против посоревноваться с другими родителями, чтобы доказать, что их ребенок самый лучший.