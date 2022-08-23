Пригожин ответил на заявление актрисы Абрамовой о том, что Валерия нечестно выиграла в конкурсе
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Пригожин ответил на заявление актрисы Абрамовой о том, что Валерия нечестно выиграла в конкурсе

Пригожин ответил на заявление актрисы Абрамовой о том, что Валерия нечестно выиграла в конкурсе

В недавнем интервью актриса Татьяна Абрамова вдруг вспомнила свое участие в шоу «Утренняя звезда», отметив, что в конкурсе нечестным путем победила будущая звезда российского шоу-бизнеса Валерия. Супруг певицы, продюсер Иосиф Пригожин не стал оставлять без внимания слова Абрамовой.


Татьяна Абрамова уверяла, якобы артистка пробилась в «Утренней звезде» благодаря своему покровителю, продюсеру Александру Шульгину. В ответ Иосиф Пригожин заявил, что присутствовал на том самом конкурсе и считает победу Валерии вполне оправданной.

«Ну, во-первых, выиграть можно только как минимум у второго. Есть первое, есть второе. Второе место заняла артистка, которую представлял я — Сона. То есть, если бы у Татьяны был шанс на победу, она должна была стать хотя бы второй. Но она таковой не была. Я могу по-разному относится к Шульгину, но продюсер он был профессиональный, дело свое хорошо знал. Не было и намека на то, чтобы он с кем-то договаривался о победе. Валерия победила честно, вот и все», — заверил 53-летний Пригожин в беседе с журналистами.

Валерия остается на высоте уже много лет благодаря своему таланту, а не скандальным историям. Певица умудряется держать себя в отменной физической форме. 54-летняяя артистка не скрывает, что тщательно следит за собой.

«Наверняка многие думают, что я не вылезаю из кабинета косметолога. Так как мне всегда нужно быть готовой к появлению в свете, то предпочитаю аппаратные процедуры и массажи. Одна из них — глубокий инфракрасный лифтинг. Плюс периодически делаю плазмолифтинг. Не могу сказать, что трачу бешеные деньги на красоту. Я на самом деле еще и экономлю — не употребляю алкоголь, за всю жизнь не выкурила ни одной сигареты!

До сих пор пользуюсь бабушкиными рецептами — умываюсь с кубиком льда из настоя ромашки, наношу сметанные маски, миндальное масло вокруг глаз... Спортзал у меня прямо в квартире — коврик для йоги и гантели. Но иногда даже на элементарные занятия не хватает времени — замертво падаешь в постель. Про генетику я не раз говорила: у бабушки в 100 лет не было ни морщин, ни целлюлита», — делилась как-то звездная блондинка со СтарХитом.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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