Райдер Лободы насмешил Собчак

Светлана Лобода уже несколько месяцев не живет в России. Из-за своих антироссийских высказываний и распространения фейковой информации о спецоперации на территории Украины, артистке запрещен въезд в РФ до 2072 года. Теперь Светлана гастролирует только за рубежом, предъявляя при этом очень странные требования.

Райдер Лободы высмеяла известная ведущая Ксения Собчак. Она опубликовала часть требований, где много позиций занимали обычные носки. Ксения не понимает. Как можно просить гонорар в 100 тысяч евро и при этом не иметь возможности приобрести те изделия, которые тебе нужны.

«А что касается райдеров и формы "кубиками" - всякое бывает», - пишет Ксения в своем Телеграм канале. - «Вот Лободе вместе с €100 000 за концерт и банкетом нужно было предоставить 10 ПАР КАПРОНОВЫХ НОСКОВ».

Действительно, в райдере Лободы присутствуют требования к носкам: ей нужны изделия черного и белого цвета, капроновые носки в 2 оттенках, обязательно фирмы Falke, а также лейкопластыри и одноразовые перчатки.





Собчак поддержали ее подписчики. Они, вслед за ведущей, высмеяли столь нелепые требования райдера:

«Странные запросы, надо было включить еще нижнее белье», «Пусть уже и оплату за концерт носками берет», «Она рассказывала, что носки никогда не стирает, а выкидывает. А капроновые рвутся на репетициях», «Мне было бы стыдно такое просить купить. У всех разное воспитание просто», «Ну на костюмы бы сразу собирала, на прокладки… Че уж мелочиться носками».

Напомним, что еще год назад Лобода входила в список самых высокооплачиваемых артисток российского шоу-бизнеса. Сейчас же Светлане запрещен въезд на территорию нашей страны, вместе с дочками она проживает на Мальте.