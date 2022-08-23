Роскомнадзор предложил запретить продажу книг с пропагандой ЛГБТ-отношений

Вадим Карасев

«Известия»: Роскомнадзор предложил убрать из продажи книги с пропагандой ЛГБТ-отношений

Роскомнадзор предложил Российскому книжному союзу убрать из продажи книги, в которых содержится пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщают «Известия».

Законопроект планируется принять этой осенью. Под риск исчезновения с прилавков попадает, прежде всего, популярная литература формата young adult, выпускаемая московским книжным издательством Popcorn Books, которое специализируется на проблемах самоидентификации, расизма, сексизма и гомосексуальных отношений.

Российский книжный союз составил рейтинг самых популярных книг за первое полугодие 2022 года, в тройку которого вошел роман Катерины Сильвановой и Елены Малисовой «Лето в пионерском галстуке», построенный на отношениях двух юношей. Произведение завоевало огромную любовь молодых читателей, как пишут «Известия», а продажи книги принесли издательству около 50 миллионов рублей всего лишь за полгода.

Член фракции «Единая Россия» Елена Ямпольская прокомментировала распространение инициатив, запрещающих пропаганду ЛГБТ. Она подчеркнула, что все довольно размыто и непонятно, что может попасть под это определение, а что — нет. Например, по мнению Ямпольской, выпуск книги «Лето в пионерском галстуке» проблематично назвать пропагандой. «Это была очень дефицитная книжка, оформленная по всем правилам», — объяснила она, добавив, что необходимо конкретизировать запрет.

В июле этого года в Государственную думу был внесен законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений в СМИ, авторами которого выступили депутаты от партий КПРФ, «Справедливая Россия — За Правду» и ЛДПР.