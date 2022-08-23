Российские силовики предотвратили теракт украинских спецслужб в Бердянске

Российские силовики задержали гражданина Украины, планировавшего теракт на массовом мероприятии в Бердянске. Об этом сообщают РИА «Новости».

Задержанный дал признательные показания, отмечает агентство. Из видеозаписи следует, что Виталий Расторгуев планировал по указанию спецслужб подорвать взрывное устройство 16 июля. По словам задержанного во одном из дворов по улице Шевченко он заложил под автомобиль, на котором должны были ехать сотрудники Бердянской военно-гражданской администрации, самодельное взрывное устройство, которое планировал активировать возле Дома культуры «Маяк».

«В этот день в ДК «Маяк» должно было проходить городское мероприятие, на котором кроме сотрудников ВГА должны были присутствовать мирные люди, в том числе жители России», — цитирует агентство Расторгуева. Для активации взрывного устройства нужно было позвонить на определенный номер.

Отмечается, что предотвратить теракт удалось тому, что момент закладки устройства под автомобиль попал в объектив камеры видеонаблюдения. Подозреваемого удалось оперативно задержать.