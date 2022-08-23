Российский мэр умер в возрасте 38 лет
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Российский мэр умер в возрасте 38 лет

Российский мэр умер в возрасте 38 летАдминистрация главы Чувашии сообщила о смерти главы Чебоксар Кортунова на 39-м году жизни

На 39-м году жизни скончался мэр города Чебоксары Олег Кортунов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы Чувашии, пишет РИА Новости.

«Скончался в понедельник вечером», — сообщили в администрации.

Там не назвали причину смерти российского мэра. Местный портал «ProГород» сообщил, что причиной смерти Кортунова могла стать проблема с сердцем.

Кортунов стал председателем Чебоксарского городского собрания депутатов и главой Чебоксар в октябре 2020 года. До этого он был депутатом Чебоксарского городского собрания депутатов, а также членом палаты молодых законодателей при Совете федерации России.

Политик родился в Чебоксарах 28 апреля 1984 года. Он окончил машиностроительный факультет Чувашского государственного университета.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Москве прощаются с Дарьей Дугиной. Репортаж
В Москве прощаются с Дарьей Дугиной. Репортаж
Очень умный кот по кличке Рыжик
Очень умный кот по кличке Рыжик
Обвиненный в инсайдерской торговле экс-сотрудник OpenSea оспорил вердикт суда
Обвиненный в инсайдерской торговле экс-сотрудник OpenSea оспорил
570+ игр и DLC для Xbox со скидками на этой неделе: до 30 августа
570+ игр и DLC для Xbox со скидками на этой неделе: до 30 августа
В Южной Корее обяжут платить налог со стейкинга и аирдропов
В Южной Корее обяжут платить налог со стейкинга и аирдропов
Черновик Галилея из библиотеки Мичиганского университета признали подделкой
Черновик Галилея из библиотеки Мичиганского университета признали
Российский мэр умер в возрасте 38 лет
Российский мэр умер в возрасте 38 лет
Россияне пожаловались на сложности при оплате бессрочными картами
Россияне пожаловались на сложности при оплате бессрочными картами
Осложнения после Ковида: как при коронавирусе понять, что повреждены легкие
Осложнения после Ковида: как при коронавирусе понять, что повреждены
Валерий Николаев: развелся с Апексимовой, разбил сердце Поверенновой, сбил человека и угодил в психушку
Валерий Николаев: развелся с Апексимовой, разбил сердце Поверенновой,
Классические картины с примесью забавного сюрреализма (14 фото)
Классические картины с примесью забавного сюрреализма (14 фото)
Отец хитроумно отомстил дочери-лицемерке накануне ее свадьбы
Отец хитроумно отомстил дочери-лицемерке накануне ее свадьбы

Топ на сегодня

США предрекли стратегическое поражение из-за отношений России и Китая
США предрекли стратегическое поражение из-за отношений России и Китая
Дана Борисова с подросшей дочкой, печальный Исхаков, Безрукова в юбке-плиссе: звезды на показе The Doors
Дана Борисова с подросшей дочкой, печальный Исхаков, Безрукова в
Взломщики Ronin конвертировали активы в биткоин и использовали миксеры
Взломщики Ronin конвертировали активы в биткоин и использовали миксеры
Отчет: эмитенты стейблкоинов разместили в гособлигациях США $80 млрд
Отчет: эмитенты стейблкоинов разместили в гособлигациях США $80 млрд
Пьяный российский подросток сбил двух школьников на чужой Lada и скрылся
Пьяный российский подросток сбил двух школьников на чужой Lada и

Еще по теме

Глава Чебоксар сложил полномочия, чтобы стать депутатом Госдумы
Кто родился 8 января
Вадим Николаев сохранил пост федерального сенатора от Госсовета Чувашии
Полковника ДНР Трапезникова выбрали главой администрации Элисты