«С Пугачевой к одному пластическому хирургу ходят?»: в Сети обсуждают кадры Мадонны без фильтров

Мадонна всегда старается быть в ногу со временем. 16 августа поп-звезде исполнилось 64 года, а она до сих пор в хорошей физической форме. Впрочем, не всегда внешность исполнительницы хита Vogue вызывает восхищение у публики.

Певица записала ролик в TikTok. В кадре Мадонна появилась с макияжем, но без сглаживающего лицо фильтра. Пользователи Сети были удивлены внешним видом поп-иконы.

Некоторые принялись сравнивать ее с королевой российской эстрады. «Мадонна с Пугачевой к одному пластическому хирургу ходят»; «А Пугачева оказывается еще ничего», — пишут комментаторы.

Напомним, что недавно исполнительница отметила 64-летие на родине отца — в Италии. Несмотря на солидный возраст, блондинка полна сил и энергии. Она весело зажигала на вечеринке, устроенной в честь дня рождения.

Певица обычно скрывает несовершенства лица за фотошопомМадонна наслаждается своим возрастом

Накануне артистка похвасталась, что вставила новые грилзы — накладки на зубы из драгоценных камней. «Мне просто нравится, как это выглядит. Они скрывают мои уродливые зубы», — объясняла Мадонна.

Звезда почти всю жизнь занимается танцами, укрепляет тело спортом, а также ограничивает себя в питании. Она не прочь подправить несовершенства и с помощью пластической хирургии. Два года назад поп-дива пошла на увеличение ягодиц. Правда, не все разделили восторги Мадонны. Многие посчитали, что результат процедуры оставляет желать лучше и откровенно смеются над ее пикантными частями тела.