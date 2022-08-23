Садальский публично оскорбил Юлию Меньшову

Стас Садальский раскритиковал Юлию Меньшова за участие в шоу «Сегодня вечером». На Первом канале в минувшую субботу зрители не обнаружили Николая Цискаридзе и новый выпуск передачи «Сегодня вечером». Вместо них был повтор старого выпуска с Юлией Меньшовой в качестве ведущей. Это не осталось незамеченным Стасом Садальским – он пристально следит за происходящим на экране после того, как Максим Галкин покинул страну. По его мнению, заменить мужа Пугачевой на ТВ некем. И именно этим он объясняет низкие рейтинги передачи - по его данным, они оказались в два раза ниже, чем у ее предшественника Цискаридзе.«И поверьте Меньшова не виновата, то что надоела, когда вам суют каждый день пирожное, хочется кислой капусты! Поражаюсь и восхищаюсь «России 1», «Привет Андреем», разносторонними идеями, взяли не замыленное лицо дикторши Тани Судец и сделали изумительную программу - ее любимых песен жизни, здорово!» - пишет актер в своем микроблоге.