Сальма Хайек назвала Анджелину Джоли лучшим режиссером
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сальма Хайек назвала Анджелину Джоли лучшим режиссером

Сальма Хайек назвала Анджелину Джоли лучшим режиссеромСальма Хайек назвала Анджелину Джоли гением после работы над фильмом «Без крови»

Актриса Сальма Хайек назвала свою коллегу Анджелину Джоли гением после совместной работы над фильмом «Без крови». Об этом сообщает Deadline.

Джоли выступила режиссером картины, а Хайек и Демиан Бичир исполнили главные роли. Съемки начались летом этого года.

«Анджелина — лучший режиссер, с которым я когда-либо работала. Мне очень понравилось сотрудничать с ней, я наслаждалась каждой секундой. Она гений, и я думаю, что это будет ее лучший фильм. Она действительно проделала потрясающую работу», — сказала актриса.

Она отметила, что была поражена умом и видением Джоли, а также тем, как она контролировала съемочный процесс. По словам Хайек, режиссер отлично ладила с актерами.

«Но больше всего меня поразила ее доброта к каждому человеку на съемочной площадке. Я говорила об этом со своим партнером по фильму Демианом Бичиром, и мы сказали: "Вау, она действительно нечто"», — вспомнила Хайек.

Картина «Без крови» основана на одноименном романе итальянского писателя Алессандро Барикко. На глаза у главной героини Нины убивают ее родителей, а через несколько десятилетий она случайно встречает убийцу.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В App Store появился аналог приложения Альфа-банка
В App Store появился аналог приложения Альфа-банка
Умер гитарист Cradle of Filth Стюарт Анстис
Умер гитарист Cradle of Filth Стюарт Анстис
Блогерша набила сироте татуировку в виде полового органа
Блогерша набила сироте татуировку в виде полового органа
Новый избранник Лянки Грыу обратился к ней: «Скучаю по тебе, красота! Я здесь»
Новый избранник Лянки Грыу обратился к ней: «Скучаю по тебе, красота!
Алла Пугачева готовится к возвращению в Россию
Алла Пугачева готовится к возвращению в Россию
Яна Рудковская опустила бывшего мужа Ксении Бородиной
Яна Рудковская опустила бывшего мужа Ксении Бородиной
Дана Борисова утопает в нищете
Дана Борисова утопает в нищете
Станислав Бондаренко с женой сплавил детей
Станислав Бондаренко с женой сплавил детей
Digital Foundry разочарованы техническим исполнением Saints Row на Xbox Series X | S
Digital Foundry разочарованы техническим исполнением Saints Row на
Евросоюз позволил российскому банку проводить платежи за транзит нефти через Украину
Евросоюз позволил российскому банку проводить платежи за транзит
Сальма Хайек назвала Анджелину Джоли лучшим режиссером
Сальма Хайек назвала Анджелину Джоли лучшим режиссером
Представители каких знаков зодиака считаются худшими родителями и почему
Представители каких знаков зодиака считаются худшими родителями и

Топ на сегодня

Дана Борисова с подросшей дочкой, печальный Исхаков, Безрукова в юбке-плиссе: звезды на показе The Doors
Дана Борисова с подросшей дочкой, печальный Исхаков, Безрукова в
Яна Поплавская высказалась о теракте, в котором погибла Дарья Дугина
Яна Поплавская высказалась о теракте, в котором погибла Дарья Дугина
Пентагон отказал властям Вашингтона в помощи с приемом мигрантов
Пентагон отказал властям Вашингтона в помощи с приемом мигрантов
В Калининградской области нашли альтернативный вариант оплаты транзита грузов
В Калининградской области нашли альтернативный вариант оплаты
В Москве прощаются с Дарьей Дугиной. Репортаж
В Москве прощаются с Дарьей Дугиной. Репортаж

Еще по теме

Off-duty: Анджелина Джоли с дочерьми Захарой, Вивьен и Шайло проводит время в Италии
Сальма Хайек рассказала, какими будут супергерои в фильме "Вечные"
Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кит Харингтон и другие в финальном трейлере фильма "Вечные"
49-летняя Сальма Хайек изумила фигурой в бикини (фото)