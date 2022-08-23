Саша Савельева поделилась редкими фото с подросшим сыном, побывавшим на ферме

Бывшая солистка группы «Фабрика», Саша Савельева сводила на ферму своего подросшего сына Леона. Саша Савельева является популярной певицей. Она прославилась, когда еще была солисткой группы «Фабрика». Артистка не скрывает, что любит проводить время с семьей. Она счастлива в браке с Кириллом Сафоновым. Исполнительница долго не могла стать мамой, но теперь растит сына Леона. Лицо мальчика она скрывает от общественности. На этот раз Саша провела лето в Израиле. Она путешествовала с мужем и наследником. Иногда певица делилась кадрами с малышом. Она наряжалась для прогулок. Также артистка устраивала шопинг для сына. Однако в последнее время она почти не выходила на связь с поклонниками. Но оказалось, что накануне звезда провела уикенд на ферме.В соцсети Саша поделилась кадрами, на которых артистка наблюдала за молодым конем. Леон был в шортах и полосатой футболке. Он гладил гриву жеребенка. Также мальчик познакомился с черным рогатым козлом. Савельева была в белом костюме с шортами-бермудами. Она подчеркнула стройные ноги.Артистка намекнула, что много времени уделяет карьере, хотя мечтала бы чаще быть с родными и друзьями. Поклонники восхитились тем, как она выглядит. Многие осыпали комплиментами 38-летнюю звезду и ее наследника. «Какая классная», «Это чудесно», «Как вырос ваш сын», «Леон с такой стильной стрижкой», ««Вы прекрасная мама», — пишут подписчики.