Сергей Лазарев отказался от английских песен
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Сергей Лазарев отказался от английских песен

Сергей Лазарев отказался от английских песен
Певец Сергей Лазарев рассказал о принятом решении. Артист, который долгое время исполнял хиты как на родном языке, так и на английском, сказал, что теперь будет петь на русском.
«Я осознал, что для русского зрителя песни, которые я исполнял на английском, были чужими. Они меня не понимали, я это чувствовал. А когда перешел на русский, сразу контакт стал ближе», — объяснил свой отказ от английского музыкант «prozvezd.info». Лазарев признался, что работа практически полностью поглощает его уже около 20 лет, он думает о творчестве даже в отпуске. Сергей убежден, что для того, чтобы оставаться постоянно на плаву, это просто необходимо. Ведь публика моментально забывает про артистов. И даже годичного перерыва в работе достаточно, чтобы навсегда кануть в лету.
# Шоу-бизнес Лазарев Сергей
По материалам: z-aya

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