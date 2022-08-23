Шольц оценил вероятность признания Западом присоединения территорий Украины к РФ

Вадим Карасев

Канцлер ФРГ Шольц: Запад никогда не признает присоединение территорий Украины к России

Страны Запада никогда не признают результаты референдумов о присоединении территорий Украины к России. Так оценил вероятность признания канцлер ФРГ Олаф Шольц, его слова передает РИА Новости.

Германский канцлер заявил, что западные страны осуждают попытки насильной интеграции частей украинской территории в РФ. «Наше послание ясно: все фиктивные референдумы или другие попытки изменить государство или части украинской территории никогда не признаются», — подчеркнул он.

Шольц исключил возможность «переговорных решений» по этому вопросу в будущем.