СМИ: крупные корейские брокеры планируют запуск криптобирж
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СМИ: крупные корейские брокеры планируют запуск криптобирж

СМИ: крупные корейские брокеры планируют запуск криптобирж


Семь крупных южнокорейских брокерских компаний подали заявки на одобрение корпоративных структур для запуска криптовалютных бирж в первой половине 2023 года. Об этом сообщает NewsPim.


“В настоящее время завершаются необходимые обсуждения с ведомствами”, — пояснил изданию представитель одной из фирм.


Mirae Asset Securities для выхода на рынок виртуальных валют создала дочернюю компанию Mirae Asset Consulting. Фирма нанимает специалистов по исследованиям и разработке в сфере различных цифровых активов, включая биткоин, Ethereum и NFT. Предприятие продвигает направления в рамках общей стратегии Mirae Asset Group, частью которой является.


Samsung Securities изучает возможности входа в бизнес security-токенов. С конца прошлого года компания ведет поиск персонала для создания и эксплуатации торговой платформы, а также разработки смарт-контрактов. Согласно изданию, фирма столкнулась со сложностями при найме необходимых специалистов.


По мнению журналистов, интерес крупных компаний сферы ценных бумаг к криптоиндустрии соответствует смягчению регуляторной позиции властей при новом президенте.  


Вступивший в должность в мае Юн Сук-Йоль пообещал быть более дружественным к отрасли и не препятствовать развитию новых проектов. Глава государства добился отсрочки на два года введения налогообложения виртуальных валют. Он считает, что сначала необходимо принять "Основной закон о цифровых активах".


Такие активы, как security-токены и NFT, подпадают под действие законодательства, регулирующего рынок ценных бумаг. Поэтому интерес его игроков к виртуальным валютам логичен, отметили в издании.


"Действительно, торговля [цифровыми] активами широко ведется по всему миру, и объем рынка растет с каждым годом", — подчеркнули в одной из брокерских компаний.


Напомним, в августе Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи предъявила обвинения 16 зарубежным криптовалютным платформам в предоставлении услуг резидентам без регистрации.


В июле Служба финансового надзора страны начала расследование предполагаемого содействия местных банков зарубежным переводам на криптобиржи в объеме $6,5 млрд, которые ассоциировались с «кимчи-премией».

# Экономика биржи криптовалют, южная корея, новости
По материалам: ForkLog

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