Сохранить жизнь и уберечься от несчастья: на какие подсказки ангелов-хранителей Ванга советовала обращать внимание

Ангелы выполняют роль небесных вестников. Они неоднократно посылают людям определенные знаки, чтобы их о чем-то предупредить. Узнайте, на какие подсказки ангелов-хранителей Ванга советовала обращать внимание. Ведь если заблаговременно понять послание, которое пришло свыше, можно уберечься от неприятностей.

Задержки или помехи

Любая заминка, которая не позволяет вам в нужное время покинуть дом или квартиру (случайное опрокидывание кофе, затерявшиеся ключи или другие важные вещи, неудачный макияж или внезапный звонок) – это все знаки, посланные вам ангелом-хранителем. Таким образом он пытается сообщить, что во время вашего отсутствия в доме может что-то произойти.

Постарайтесь не спешить, проведите осмотр вашего жилища: проверьте исправность электроприборов и что они отключены после использования, закрыты ли краны с водой, окна и двери. А перед уходом из дома обратитесь к ангелу-хранителю за помощью и попросите его о покровительстве, после чего три раза перекрестите входную дверь.

Плохое самочувствие

Такое состояние, наверное, ощущали многие: проснувшись утром, чувствуете себя прекрасно, а как только пришло время собираться, появилось ощущение недомогания. Это также является ярким примером, что хранитель предупреждает вас о возможной опасности, желая вас от нее оградить. Никогда не игнорируйте эту подсказку.





Есть много подтверждающих случаев, когда люди смогли сохранить свою жизнь благодаря тому, что правильно истолковали такие знаки. Один из примеров – трагедия, которая случилась в сентябре 2001 года. Тогда, 11 числа, террористы разрушили два небоскреба в Нью-Йорке. Многие люди, которые чудом остались живы, говорили, что испытывали недомогания: мигрень, расстройства пищеварительной системы, спазмы в спине и т.д.

Громкие высказывания и скандалы

Еще один знак, на который стоит обратить внимание – это конфликтные ситуации, громкие ссоры и крики. Если вы слышите их по пути, когда идете на важное собрание или встречу, и вам пришлось из-за этого остановиться, сразу же откажитесь от намеченного мероприятия. Вряд ли оно принесет вам что-то хорошее, кроме неприятностей. В случае, если все же отменить встречу нельзя, ведите себя очень осторожно и внимательно, а также прислушивайтесь к своей интуиции.

Если же вы не привыкли полагаться на внутренний голос, доверьтесь ангелу-хранителю. Молите его о защите, и чтобы он застраховал вас от неправильного поступка.

Зуд руки и остановленные часы

Зачесалась левая рука – это не только знак, что придется отдавать деньги. Таким образом ангел предупреждает, что вы можете потратить средства на ненужные вещи, а в худшем случае и вовсе влезть в долги.

Также не оставляйте без внимания подсказку, когда вдруг остановились часы. В этом случае не имеет значения, какого они типа и где они находятся: дома, в метро, на работе, наручные, настольные или настенные. Это знак, что в этот день нельзя давать деньги в долг под любым предлогом — возврата не будет.

Стая воробьев

Если по пути вам часто встречаются стаи воробьев, это сигнал о том, что не стоит отправляться в магазин за покупками, в противном случае вас могут поджидать неприятные ситуации. К тому же есть большая вероятность, что вы можете лишиться всех денег по причине своей же невнимательности.

И самое главное: всегда благодарите своего ангела-хранителя. Не имеет значения, будете ли вы читать ему молитву или просто выразите благодарность своими словами. Важно, чтобы все слова были сказаны от чистого сердца.