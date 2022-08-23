Sonic Frontiers получил дату релиза и новый трейлер — игра выйдет в ноябре

Вадим Карасев





В ходе шоу открытия Gamescom 2022 издательство SEGA объявило долгожданную дату релиза игры Sonic Frontiers. Проект выходит 8 ноября 2022 года.

Вместе с анонсом даты релиза, создатели Sonic Frontiers представили новый трейлер, который можно посмотреть ниже.

Watch this video on YouTube

Напомним, после первых геймплейных демонстраций Sonic Frontiers многие поклонники серии были недовольны проектом, некоторые даже просили перенести дату релиза игры на более поздний срок.