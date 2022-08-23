Sonic Frontiers получил дату релиза и новый трейлер — игра выйдет в ноябре
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Sonic Frontiers получил дату релиза и новый трейлер — игра выйдет в ноябре

Sonic Frontiers получил дату релиза и новый трейлер — игра выйдет в ноябре


В ходе шоу открытия Gamescom 2022 издательство SEGA объявило долгожданную дату релиза игры Sonic Frontiers. Проект выходит 8 ноября 2022 года.

Вместе с анонсом даты релиза, создатели Sonic Frontiers представили новый трейлер, который можно посмотреть ниже.


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Напомним, после первых геймплейных демонстраций Sonic Frontiers многие поклонники серии были недовольны проектом, некоторые даже просили перенести дату релиза игры на более поздний срок.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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