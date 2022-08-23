Способы, которые помогут легко отмыть стеклянные банки от этикеток и клея
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Способы, которые помогут легко отмыть стеклянные банки от этикеток и клея

Способы, которые помогут легко отмыть стеклянные банки от этикеток и клея

Многие люди планируют пользоваться стеклянными банками после поедания разных продуктов, но перед этим с них необходимо снять старые этикетки, что не всегда удается легко сделать. Есть несколько способов, которые помогут быстро отмыть стеклянные банки от клея и этикеток.

Способы избавления от наклеек и клея с банки

Моющее средство и горячая вода


Этот способ считается самым простым и распространенным. Благодаря ему можно легко снять все этикетки с банок. Для этого потребуется набрать в емкость горячей воды и добавить туда любое моющее средство. После этого в воду погружается банка, с которой требуется отмыть этикетку, и оставляется на пару минут. После этого этикетку легко зацепить за край, и она быстро снимется. Избавиться от остатков клея можно при помощи жесткой губки.

Сода и растительное масло

Данный способ подходит для избавления от ламинированных этикеток. После их снятия на стекле нередко остается клей, который непросто удалить одним моющим средством. Для этого потребуется взять соду и растительное масло, все смешать до состояния каши. Ее наносят на тару и оставляют на пару минут, после чего тщательно протирают место, где был клей.

В том случае, если данный способ не дал результата, то процедуру можно повторить несколько раз.

Масло, сода и меламиновая губка


Если предыдущие варианты не дали нужного результата, то можно воспользоваться этим способом. Потребуется сделать кашицу из указанных составляющих, нанести на проблемное место и оставить на пару минут. После этого загрязненный участок следует протереть меламиновой губкой и ополоснуть.

Если клей все равно остался, то процедуру следует повторить несколько раз. Если в доме нет меламиновой губки, можно воспользоваться простым ластиком. Но перед тем как начать тереть им загрязненный участок, следует сначала смыть соду и масло.

Сода и горчица

Чтобы очистить тару этим способом, потребуется налить в емкость горячую воду, развести в ней горчицу и соду. Затем поставить в раствор банки и оставить на всю ночь. Утром наклейку будет легко смыть даже проточной водой. Если после снятия этикетки на банке остался клей, то убрать его можно кашицей из соды. Для этого нужно добавить 2 ложки соды в воду и протереть проблемное место.

Фен


Данный способ тоже считается самым доступным. Нужно направить струю горячего воздуха с фена на этикетку и прогреть ее. Спустя пару минут клей отстанет от банки, после чего этикетку можно будет легко убрать. Липкие участки можно снять с помощью ватного диска, предварительно смочив его в жидкости для снятия лака.

# Общество Лайфхаки
По материалам: rsute

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