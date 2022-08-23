США собрались увеличить военную помощь Украине

Вадим Карасев

AP: США анонсируют увеличение военной помощи Украине на три миллиарда долларов 24 августа

Соединенные Штаты планируют анонсировать увеличение военной помощи Украине. О предоставлении Киеву трех миллиардов долларов власти страны собираются сообщить 24 августа, уточняет со ссылкой на источники Associated Press (AP).

Собеседники агентства рассказали, что жест будет приурочен ко Дню независимости Украины, который в стране отмечается 24 августа. В этот же день, подчеркивает AP, исполнится ровно полгода с начала военной спецоперации России.

Новый пакет призван улучшить подготовку украинских войск и их вооружение, чтобы те были в состоянии вести боевые действия еще несколько лет. Полученные средства будут задействованы при заключении контрактов на дроны, оружие и другую военную технику, которая «может появиться на поле боя не раньше, чем через год-два».

Комментируя в беседе с журналистами решение властей, источники указали, что в отличие от предыдущих траншей новый пакет помощи призван помочь Киеву укрепить обороноспособность и нацелен на долгосрочную перспективу, тогда как предыдущие были больше связаны с удовлетворением наиболее неотложных нужд, связанных с вооружением и военной амуницией.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев хочет получить еще 16 миллиардов долларов финансовой помощи от Запада до конца года в дополнение к уже полученным 14 миллиардам. По его словам, эту сумму власти надеются получить до конца года.