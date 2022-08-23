Станислав Бондаренко с женой сплавил детей

Жена актера Станислава Бондаренко, Аурика пожаловалась поклонникам. 36-летняя модель поделилась откровениями о материнских буднях. Аурика Алехина призналась, что летние месяцы без детей прошли не по плану. Аурика и актер Стас Бондаренко воспитывают двух дочерей — 4-летнюю Алексию и 3-летнюю Микаэлу. Звездные супруги отправили девочек отдыхать, а сами остались в Москве. Стас был занят на съемках. Модель призналась, что и у нее было много планов, как провести освободившееся время. «Два месяца без детей. Ожидание: дойду наконец до зала, танцев, буду больше времени уделять себе», — рассказала Алехина. Возлюбленная звезды фильма «Стритрейсеры» призналась, что на самом всё пошло не по плану. «Реальность: работа, никакого зала и тем более танцев. Про уход вообще молчу. Ни одной маски за это время даже не сделала», — посетовала жена актера.И всё же молодая мать смогла осуществить одну свою мечту. Возлюбленная исполнителя роли в сериале «Талисман любви» похвасталась, что начала посещать спортивные тренировки. Представительница звездной семьи снялась рядом с тренажерами. Аурелия предстала в белом топе и обтягивающих легинсах цвета хаки. Блогерша продемонстрировала упругий пресс. «Ладно, на самом деле в зал я уже начала ходить. На прошлой неделе была два раза, на этой тоже пойду», — добавила Аурика. Стас и Аурика поженились в 2017 году. Весной влюбленные отпраздновали деревянную свадьбу. Для артиста это уже второй брак. Бондаренко семь прожил с коллегой Юлией Чиплиевой. В этом союзе у Стаса появился сын Марк, которому сейчас 14 лет.