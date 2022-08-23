Станислав Бондаренко с женой сплавил детей
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Станислав Бондаренко с женой сплавил детей

Станислав Бондаренко с женой сплавил детей
Жена актера Станислава Бондаренко, Аурика пожаловалась поклонникам. 36-летняя модель поделилась откровениями о материнских буднях. Аурика Алехина призналась, что летние месяцы без детей прошли не по плану. Аурика и актер Стас Бондаренко воспитывают двух дочерей — 4-летнюю Алексию и 3-летнюю Микаэлу. Звездные супруги отправили девочек отдыхать, а сами остались в Москве. Стас был занят на съемках. Модель призналась, что и у нее было много планов, как провести освободившееся время. «Два месяца без детей. Ожидание: дойду наконец до зала, танцев, буду больше времени уделять себе», — рассказала Алехина. Возлюбленная звезды фильма «Стритрейсеры» призналась, что на самом всё пошло не по плану. «Реальность: работа, никакого зала и тем более танцев. Про уход вообще молчу. Ни одной маски за это время даже не сделала», — посетовала жена актера.
И всё же молодая мать смогла осуществить одну свою мечту. Возлюбленная исполнителя роли в сериале «Талисман любви» похвасталась, что начала посещать спортивные тренировки. Представительница звездной семьи снялась рядом с тренажерами. Аурелия предстала в белом топе и обтягивающих легинсах цвета хаки. Блогерша продемонстрировала упругий пресс. «Ладно, на самом деле в зал я уже начала ходить. На прошлой неделе была два раза, на этой тоже пойду», — добавила Аурика. Стас и Аурика поженились в 2017 году. Весной влюбленные отпраздновали деревянную свадьбу. Для артиста это уже второй брак. Бондаренко семь прожил с коллегой Юлией Чиплиевой. В этом союзе у Стаса появился сын Марк, которому сейчас 14 лет.
# Шоу-бизнес Бондаренко Станислав
По материалам: z-aya

Последние новости

В App Store появился аналог приложения Альфа-банка
В App Store появился аналог приложения Альфа-банка
Умер гитарист Cradle of Filth Стюарт Анстис
Умер гитарист Cradle of Filth Стюарт Анстис
Блогерша набила сироте татуировку в виде полового органа
Блогерша набила сироте татуировку в виде полового органа
Новый избранник Лянки Грыу обратился к ней: «Скучаю по тебе, красота! Я здесь»
Новый избранник Лянки Грыу обратился к ней: «Скучаю по тебе, красота!
Алла Пугачева готовится к возвращению в Россию
Алла Пугачева готовится к возвращению в Россию
Яна Рудковская опустила бывшего мужа Ксении Бородиной
Яна Рудковская опустила бывшего мужа Ксении Бородиной
Дана Борисова утопает в нищете
Дана Борисова утопает в нищете
Станислав Бондаренко с женой сплавил детей
Станислав Бондаренко с женой сплавил детей
Digital Foundry разочарованы техническим исполнением Saints Row на Xbox Series X | S
Digital Foundry разочарованы техническим исполнением Saints Row на
Евросоюз позволил российскому банку проводить платежи за транзит нефти через Украину
Евросоюз позволил российскому банку проводить платежи за транзит
Сальма Хайек назвала Анджелину Джоли лучшим режиссером
Сальма Хайек назвала Анджелину Джоли лучшим режиссером
Представители каких знаков зодиака считаются худшими родителями и почему
Представители каких знаков зодиака считаются худшими родителями и

Топ на сегодня

Дана Борисова с подросшей дочкой, печальный Исхаков, Безрукова в юбке-плиссе: звезды на показе The Doors
Дана Борисова с подросшей дочкой, печальный Исхаков, Безрукова в
Яна Поплавская высказалась о теракте, в котором погибла Дарья Дугина
Яна Поплавская высказалась о теракте, в котором погибла Дарья Дугина
Пентагон отказал властям Вашингтона в помощи с приемом мигрантов
Пентагон отказал властям Вашингтона в помощи с приемом мигрантов
В Калининградской области нашли альтернативный вариант оплаты транзита грузов
В Калининградской области нашли альтернативный вариант оплаты
В Москве прощаются с Дарьей Дугиной. Репортаж
В Москве прощаются с Дарьей Дугиной. Репортаж

Еще по теме

Актер Станислав Бондаренко поделился первым кадром с новорожденной дочкой
Жена Стаса Михайлова: «Я его ревновала, были и скандалы»
Татьяна Тотьмянина рассказала о чувстве вины перед детьми
Бондаренко прокомментировала высказывания Кивы в ее адрес