Свойства и виды ЛКМ

Вадим Карасев

Лакокрасочные материалы - большая категория композиционных составов, которые активно используются сегодня для защиты материалов от агрессивного воздействия влаги и ультрафиолета. Такие жидкости представлены также широкой гаммой цветов и оттенков, благодаря чему придают материалу определенный цвет и фактуру, делая его эстетическим привлекательным.

Сфера применения и свойства

Любые лакокрасочные материалы представляют собой композиционный состав, который после нанесения на поверхность образуют сплошную твердую пленку. Несмотря на внешнюю схожесть, ЛКМ отличаются по химическому составу, назначению и эксплуатационным свойствам, что следует учитывать перед использованием. Это сложные вещества, для получения которых используются разные ингредиенты в определенной пропорции, что позволяет получить на выходе конкретные параметры.

Примечательно, что сегодня ЛКМ продажа оптом идет достаточно успешно, поскольку многие предприятия, которые используют данные химические вещества, стараются закупать их в большом объеме. Ведь они необходимы для покрытия самых разных материалов и конструкций, многие из которых являются достаточно большими: фасады зданий, металлические сооружения. Выделяют такие свойства ЛКМ:

химические, что определяет устойчивость при воздействии кислот, газов, растворителей, масел, мыльных растворов, бензина и прочего;

декоративные, что определяется внешним видом, цветом и блеском (матовый, глянцевый);

физико-химические, к которым относят эластичность, степень адгезии, износостойкость, твердость и прочность;

малярно-технические, что определяет способность зачистки, шлифовки и полировки;

электроизоляционные, что характеризует степень проводимости электрического тока.

Из специальных свойств выделяют способность защищать изделие от агрессивного воздействия влаги. Это важно для разных материалов, причем не только деревянных, но и металлических. В первом случае ЛКМ защищает от гниения, а во втором, от коррозии металла.

Виды ЛКМ

По основным видам лакокрасочные материалы делятся на следующие:

Краски. Представляют собой суспензию и пленкообразующие вещества, которые после высыхания создают однородное непрозрачное покрытие. Лаки. Пленкообразующие растворы, которые после просыхания создают твердое, но прозрачное покрытие; не содержит наполнителей и пигментов. Эмали. Суспензии, которые после высыхания создают твердое непрозрачное покрытие с разной степенью блеска. Шпаклевки. Особый вид смесей - пигментов и наполнителей, которые создают пастообразный вязкую массу, с помощью которого устраняются дефекты поверхности. Грунтовки. Состав, который способен глубоко проникать в структуру материала и образовывать пленку, которая повышает адгезионные свойства.

Как можно увидеть, лакокрасочные материалы представляют собой достаточно обширную категорию составов, которые активно используется в строительстве, ремонтно-восстановительных работах и на производстве.



