THORSwap расширил спектр токенов для кроссчейн-свопов

Разработчики агрегатора ликвидности с децентрализованных бирж THORSwap добавили поддержку кроссчейн-свопов для «тысяч» активов стандарта ERC-20.

Обмен токенов доступен обмен между биткоином, Dogecoin, Litecoin, BNB, Bitcoin Cash, Cosmos и нативным токеном THORChain.

THORSwap интегрирован с ведущими некастодиальными биржами Uniswap и SushiSwap, а также DeFi-агрегаторами 1inch, 0x и Matcha.

«Являясь “агрегатором агрегаторов”, мы автоматически находим оптимальные по стоимости маршруты, параметры проскальзывания и газа, что помогает вам сэкономить время и комиссии», — подчеркнули разработчики.

По их словам, платформа поддерживает все токены ERC-20, которые представлены на CoinGecko, 1inch, Uniswap и Zapper.

Ведется работа над интеграцией Avalanche, Solana, Polkadot, Fantom, Polygon, Arbitrum и других сетей.



Напомним, основная сеть мультичейн-протокола ликвидности THORChain начала работу в июне.