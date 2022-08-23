Тине Канделаке присылают угрозы
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Тине Канделаке присылают угрозы

Тине Канделаке присылают угрозы
Ведущая и бизнес-вумен Тина Канделаки посмеялась над злопыхателями. В последнее время телезвезда все чаще получает угрозы от хейтеров. Тина Канделаки старается не обращать внимания на негатив и с юмором относится к происходящему. Недавно Тина вступила в переписку с одним из подписчиков, пытаясь донести до него свою позицию. Но тот решил действовать угрозами. «Украинские диверсанты вычислили с помощью твоего сообщения, где ты сейчас находишься. Жди гостей», — сообщил мужчина. Канделаки не растерялась. «Жаль мне вас, страну свою потеряли. Больше ее не восстановить. Теперь пишите всем и бегайте с воплями. На деле Украину будет восстанавливать Россия. А вы подумайте, может, еще на стройке успеете поработать!» — парировала 46-летняя брюнетка. За много лет работы в медийной сфере Тина привыкла к негативным сообщениям. Она даже просила недоброжелателей не утруждаться, чтобы сделать ей больно.
«Учитывая мою, убеждена, верную позицию по отношению к угрозам, я была готова к тому, что немедленно начнут стрелять и по мне. Так, собственно, и произошло: угрозы, провокации, кляузы, сплетни — арсенал моих врагов уже давно должен был истощиться. Оставьте эти дешевые потуги в Telegram. А точнее, не оставляйте. Выбрасывайте свои деньги на ветер и продолжайте сходить с ума. Я пережила десятки мальчиков и девочек, которые сочиняли на своих собраниях план «Сделать Тине Канделаки больно». Там, где вы учились, я преподавала еще 10 лет назад. Не будь такими непроходимыми тупицами, дала бы вам мастер-класс», — парировала Канделаки.
# Шоу-бизнес Канделаки Тина
По материалам: z-aya

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Тине Канделаке присылают угрозы
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