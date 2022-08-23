Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh официально представили — игра выйдет в 2023 году
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Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh официально представили — игра выйдет в 2023 году

Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh официально представили — игра выйдет в 2023 году


Разработчики из студии Pendulo Studios, совместно с издательством Microids, официально представили сегодня новую игру из серии The Adventures of Tintin. Проект получил название Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh, а его релиз запланирован на 2023 год. Выйдет игра на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5, Switch и PC.

О разработке новой игры по мотивам комиксов «Приключения Тинтина» было известно еще в 2020 году, но тогда проект только проанонсировали, теперь же он имеет название и релизное окно. Плюс к тому, было представлено описание игры и первый тизер.

Заявлено, что Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh проведет игроков от Египта до Индии и Аравии. Главному герою Тинтину и его фокстерьеру Милу предстоит расследовать незаконный оборот наркотиков на Востоке. Игра представляет собой приключение с головоломками.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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