Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh официально представили — игра выйдет в 2023 году

Вадим Карасев





Разработчики из студии Pendulo Studios, совместно с издательством Microids, официально представили сегодня новую игру из серии The Adventures of Tintin. Проект получил название Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh, а его релиз запланирован на 2023 год. Выйдет игра на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5, Switch и PC.

О разработке новой игры по мотивам комиксов «Приключения Тинтина» было известно еще в 2020 году, но тогда проект только проанонсировали, теперь же он имеет название и релизное окно. Плюс к тому, было представлено описание игры и первый тизер.

Заявлено, что Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh проведет игроков от Египта до Индии и Аравии. Главному герою Тинтину и его фокстерьеру Милу предстоит расследовать незаконный оборот наркотиков на Востоке. Игра представляет собой приключение с головоломками.

