Том Харди выиграл две золотые медали на турнире по джиу-джитсу
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Том Харди выиграл две золотые медали на турнире по джиу-джитсу

Том Харди выиграл две золотые медали на турнире по джиу-джитсу

Том Харди принял участие в благотворительном турнире по джиу-джитсу, который прошел в Вулверхэмптоне (Великобритания). 44-летний актер получил две золотые медали в различных дисциплинах, а кроме того, выиграл схватки досрочно, используя болевой прием. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Он был намного сильнее меня, должен признать. Он сильный парень и талантливый боец, — рассказал журналистам один из соперников актера Дэнни Эпплтон. Боец признался, что не ожидал, что ему придется бороться с голливудской звездой. Теперь мне есть что рассказать. Дети были там и все видели. А я получил бронзовую медаль, так что это вовсе не потеря.


Том Харди и Дэнни Эпплтон

У актера синий пояс по бразильскому джиу-джитсу, а заниматься единоборствами он начал во время подготовки к съемкам в фильме "Воин" в 2010 году, где он исполнил главную роль: ему нужно было сыграть профессионального бойца ММА. Харди набрал более 10 килограммов мышечной массы и тренировался в профессиональном зале Wolfslair MMA Academy, где ему поставили технику удара.

Кроме того, он является амбассадором организации REORG BJJ Foundation, которая помогает ветеранам изучать джиу-джитсу.

Актер Том Харди известен по фильмам "Веном", "Воин", "Выживший", "Безумный Макс" и другим картинам.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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