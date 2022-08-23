Участники "Большой перемены" создали поделки в цветах российского триколора
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Участники "Большой перемены" создали поделки в цветах российского триколора

Участники "Большой перемены" создали поделки в цветах российского триколора

С 19 по 22 августа в сообществе Всероссийского конкурса "Большая перемена" – проекта Росмолодежи, входящего в линейку президентской платформы "Россия – страна возможностей", – прошла традиционная акция, приуроченная ко Дню государственного флага Российской Федерации.

Акция "Я рисую родной флаг" прошла уже второй раз. Ее участники по всей стране создавали поделки в традиционных цветах триколора – папье-маше, аппликации, вышивки, рисунки, одежду, кулинарные блюда и многое другое.


"Я приняла участие в акции "Большой перемены" "Я рисую родной флаг", так как очень люблю свою страну. Я живу в Тульской области, для меня она является малой Родиной. На своем рисунке я изобразила главные символы нашей страны и своего региона: Московский Кремль – это сердце нашей Родины, а самовар, пряник и матрешка – символы Тулы", – рассказала участница "Большой перемены" Ульяна Суртаева.

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По материалам: uposters.ru

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