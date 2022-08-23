Умер гитарист Cradle of Filth Стюарт Анстис
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Умер гитарист Cradle of Filth Стюарт Анстис

Умер гитарист Cradle of Filth Стюарт АнстисВ возрасте 48 лет умер гитарист Cradle of Filth Стюарт Анстис

Музыкант и гитарист метал-группы Cradle of Filth Стюарт Анстис скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщает NY Post.

Смерть артиста подтвердила его супруга Антуанетта Анстис в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). «Стюарт Анстис. 2/5/1974 — 21/08/2022. Покойся с миром, ты был слишком прекрасен для этого мира», — написала она в социальных сетях. Причина смерти не уточнялась.

Анстис был участником группы Cradle of Filth в период с 1995 по 1999 годы. За это время музыкант написал две песни Dusk and Her Embrace, V Empire, or Dark Faerytales in Phallustein. Он также принял участие в записи альбома Cruelty and the Beast, вышедшего в 1998 году. Через год он основал коллектив Bastardsun, который распалась в 2005 году из-за внезапной смерти его фронтмена Дэвида Уэйна.

Ранее стало известно о смерти актера Юрия Смородина.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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