В App Store появился аналог приложения Альфа-банка
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В App Store появился аналог приложения Альфа-банка

В App Store появился аналог приложения Альфа-банкаВ App Store появилось аналогичное приложение Альфа-банка с названием «Деньги пришли»

Владельцы продукции Apple снова могут пользоваться удаленным сервисом от Альфа-банка. В App Store появилось приложение, которое по функциям является точным аналогом оригинального сервиса банка, удостоверились в vc.ru.

Приложение называется «Деньги пришли». Войти в него можно при помощи кода безопасности, который приходит от Альфа-банка. Внутри приложения отображается история чата с банком. Сервис разработало ООО «Артконсьерж», на странице магазина приложений App Store «Альфа-банк» не упоминается.

В середине апреля компания Apple удалила приложения российских банков, которые попали под западные санкции, из App Store. В Google Play приложения также недоступны. Клиенты банков могут продолжать пользоваться сервисами, однако скачать приложение из магазина больше нельзя.

Похожая ситуация произошла со Сбером: его оригинальное приложение было удалено, а в середине августа в App Store появился аналоговый сервис «Система банковского обслуживания для людей» (СБОЛ). В Сбере порекомендовали установить программу тем клиентам, которые пользуются устройствами с операционной системой iOS и у которых до этого не было оригинального приложения банка СберБанк Онлайн.

При этом через неделю приложение снова исчезло из магазина. Помимо СБОЛ пропало и приложение «Прайм баланс». Обе программы использовались клиентами Сбербанка и ВТБ.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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