В Италии признали, что санкции только помогают российской экономике
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В Италии признали, что санкции только помогают российской экономике

В Италии признали, что санкции только помогают российской экономике

Лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини заявил, что антироссийские санкции не показывают эффективности, а, напротив, помогают экономике РФ.

"C санкциями против России надо смотреть на цифры... Впервые в истории зарабатывает тот, кто находится под санкциями".

Сальвини указал, ограничительные меры как "инструмент, который должен был разубедить" Россию проводить спецоперацию на Украине, "в итоге, как показывают цифры, идут на пользу экономике".


"Я прошу оценить полезность этого инструмента… Я не хотел бы, чтобы санкции подпитывали (украинский кризис - прим. ред.). Надеюсь, в Брюсселе об этом думают", - заявил политик.

На минувшей неделе Эстония заявила о намерении сделать официальное предложение Еврокомиссии о введении восьмого пакета ограничительных мер в отношении России, куда войдут "расширенные санкции", в частности запрет на импорт энергоносителей из РФ. При этом ряд западных стран больше не предлагает вводить санкции против России в ООН, опасаясь низкой поддержки со стороны других государств.

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По материалам: uposters.ru

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