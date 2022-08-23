В экономике Европы разглядели признаки спада
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В экономике Европы разглядели признаки спада

В экономике Европы разглядели признаки спадаBloomberg: Индекс PMI в Европе снижается второй месяц подряд

Индекс деловой активности в Европе (PMI) в августе оказался ниже 50 пунктов и установился на уровне 49,2. Снижение экономической активности второй месяц подряд может оказаться сигналом, что опасения по поводу рецессии возможно сбываются, констатировало Bloomberg.

Аналитики разглядели, что рекордная инфляция в регионе подрывает спрос, и ослабление охватывает уже большее количество секторов. «Снижение объемов производства в настоящее время наблюдается в целом ряде секторов, от производителей основных материалов и автомобилей до компаний, занимающихся туризмом и недвижимостью», — заметил экономист S&P Global Эндрю Харкер. Складывающаяся ситуация становится дилеммой для Европейского центрального банка, который повышает процентные ставки, чтобы обуздать самую сильную инфляцию за последние десятилетия.

С другой стороны, аналитики Goldman Sachs уверены, что ожидания о скором наступлении рецессии в мире не оправдываются. По мнению экспертов, в следующем году спада мировой экономики не произойдет, несмотря на ужесточение центральными банками денежно-кредитной политики.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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