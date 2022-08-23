В Южной Корее обяжут платить налог со стейкинга и аирдропов

Полученные резидентами Южной Кореи токены в результате хардфорков и аирдропов, а также стейкинговые вознаграждения попадут в расчет налога на наследство и дарение. Об этом заявило Министерство стратегии и финансов Южной Кореи, пишут местные СМИ.

Налог будет «взиматься с третьей стороны, которая бесплатно передает виртуальный актив». Ставка составит 10–50%. Закон требует подачи налоговой декларации получателем в течение трех месяцев после операции.

Ведомство признало, что передача криптовалют должна рассматриваться индивидуально, учитывая отсутствие регуляторной ясности в этом вопросе.

«Облагается ли конкретная транзакция с виртуальными активами налогом, зависит от конкретной ситуации. Например, является ли это вознаграждением или передается фактическое имущество и прибыль», — отметили чиновники.

Пояснение дополняет принятое в июле 2022 года решение о переносе вступления в силу налога на прибыль от операций с цифровыми активами до 1 января 2025 года.

Изначально ввести 20% налог на доходы биткоин-трейдеров власти планировали с 1 января 2022 года.

Несмотря на поддержку планов правительства со стороны граждан, в сентябре 2021 года за отсрочку на год высказались парламентарии от правящей «Демократической партии Тобуро».

В октябре аналогичное предложение внесли представители оппозиционной партии «Сила народа». Парламентарии объяснили свою позицию неготовностью фискальной инфраструктуры к введению налога.

Правительство отбило попытки законодателей утвердить перенос сроков, но в конце ноября профильный комитет Национального собрания проголосовал за двухпартийную поправку, откладывающую введение налогообложения.

Напомним, в мае 2022 года СМИ сообщили, что за новую отсрочку выступил новоизбранный президент страны Юн Сок Ель.

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