В Москве прощаются с Дарьей Дугиной. Репортаж
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В Москве прощаются с Дарьей Дугиной. Репортаж

В Москве прощаются с Дарьей Дугиной. Репортаж

20 августа дочь политолога Александра Дугина подорвали в иномарке. Страшный инцидент произошел после того, как Дарья выехала с патриотического фестиваля «Традиция». Уже известно, что убийство совершила гражданка Украины Наталя Вовк (в девичестве Шабан), которая в июле приехала с дочерью в Россию.


Сегодня с 10 утра в московском телецентре «Останкино» прощаются с 30-летней Дарьей Дугиной. Соболезнования семье погибшей еще вчера выразил президент России Владимир Путин.

«Уважаемые Александр Гельевич и Наталья Викторовна, примите искренние соболезнования и слова поддержки в связи с постигшей вас тяжелейшей, невосполнимой утратой. Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной — светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем — добрым, любящим, отзывчивым и открытым. Журналист, ученый, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России. Память о Дарье Дугиной навсегда сохранят близкие и друзья, ее единомышленники и соратники. Сил вам и мужества в этот скорбный час», — отметил Владимир Владимирович в своем послании.



На траурной церемонии присутствовали родители погибшей — Александр и Наталья Дугины. Стоит ли говорить о том, что они не могут прийти в себя после трагедии. Александр Гельевич, находившийся под наблюдением врачей, предпочитает не общаться с присутствующими, лишь печально смотрит в одну точку.

Еще вчера политолог впервые высказался по поводу произошедшего. Он надеется, что преступники, убившие его ребенка, понесут должное наказание.

«Как вы все знаете, в результате теракта, осуществленного украинским режимом, 20 августа при возвращении с подмосковного фестиваля «Традиция» на моих глазах была зверски убита взрывом моя дочь Дарья Дугина. Она была прекрасной православной девушкой, патриоткой, военкором, экспертом центральных каналов, философом. Ее выступления и репортажи всегда были глубоки, обоснованы и сдержаны. Она никогда не призывала к насилию. Она была восходящей звездой в начале своего пути. Враги России ее подло, исподтишка убили…» — делился 60-летний Дугин.



# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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