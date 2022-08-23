В Севастополе система ПВО сработала второй раз за день
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Севастополе система ПВО сработала второй раз за день

В Севастополе система ПВО сработала второй раз за день

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник над морем в районе мыса Херсонес в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, «поводов для беспокойства нет».

Ранее в этот же день губернатор уже сообщал о другом сбитом украинском беспилотнике.

Система ПВО срабатывает в Севастополе шестой день подряд. Накануне Развожаев сообщал о сбитом объекте, предварительно, беспилотнике, в районе села Верхнесадовое. В субботу, 20 августа, в крышу штаба Черноморского флота влетел беспилотник, его не удалось сбить, поскольку он шел на низкой высоте. В тот же день вечером ПВО вновь сбила в Севастополе объект, сообщил губернатор.

# Происшествия / Главные новости Происшествия
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Оборот институциональной криптоплатформы DBS вырос вдвое
Оборот институциональной криптоплатформы DBS вырос вдвое
Губернатор Севастополя сообщил о гибели зенитчика на Украине
Губернатор Севастополя сообщил о гибели зенитчика на Украине
Аккаунт недели. Инстаграм* об интерьере в кино
Аккаунт недели. Инстаграм* об интерьере в кино
Каким должен быть настоящий бальзамический уксус и как его правильно выбирать, чтобы не купить подделку
Каким должен быть настоящий бальзамический уксус и как его правильно
После отъезда в Великобританию Борис Гребенщиков не перестает зарабатывать на России
После отъезда в Великобританию Борис Гребенщиков не перестает
Sonic Frontiers получил дату релиза и новый трейлер — игра выйдет в ноябре
Sonic Frontiers получил дату релиза и новый трейлер — игра выйдет в
США собрались увеличить военную помощь Украине
США собрались увеличить военную помощь Украине
Бородина о девушке Омарова: «Сравниваете подростка, который с 16 лет спит с женатым, и моего ребенка?»
Бородина о девушке Омарова: «Сравниваете подростка, который с 16 лет
Подборка забавных твитов обо всем - 23.08.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 23.08.2022 (15 фото)
Экспорт пшеницы из России рухнул
Экспорт пшеницы из России рухнул
Конгрессмен США потребовал от Джанет Йеллен объяснений касательно Tornado Cash
Конгрессмен США потребовал от Джанет Йеллен объяснений касательно
ЕАПВ с помощью искусственного интеллекта будет классифицировать патентные заявки
ЕАПВ с помощью искусственного интеллекта будет классифицировать

Топ на сегодня

В Москве прощаются с Дарьей Дугиной. Репортаж
В Москве прощаются с Дарьей Дугиной. Репортаж
Пентагон отказал властям Вашингтона в помощи с приемом мигрантов
Пентагон отказал властям Вашингтона в помощи с приемом мигрантов
Равшана Куркова отмечает 42-летие! Самая красивая актриса реже снимается, так как стала мамой (18 фото)
Равшана Куркова отмечает 42-летие! Самая красивая актриса реже
Госдеп США прокомментировал убийство Дугиной
Госдеп США прокомментировал убийство Дугиной
Хакер неудачно атаковал кроссчейн-мост Rainbow Bridge и потерял 5 ETH
Хакер неудачно атаковал кроссчейн-мост Rainbow Bridge и потерял 5 ETH

Еще по теме

В Севастополе снова сработала система ПВО
В крышу штаба Черноморского флота в Севастополе прилетел беспилотник
Системы ПВО сработали около военного аэродрома в Севастополе
Момент атаки ВСУ на штаб Черноморского флота попал на видео