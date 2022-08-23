В Севастополе система ПВО сработала второй раз за день

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник над морем в районе мыса Херсонес в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, «поводов для беспокойства нет».

Ранее в этот же день губернатор уже сообщал о другом сбитом украинском беспилотнике.

Система ПВО срабатывает в Севастополе шестой день подряд. Накануне Развожаев сообщал о сбитом объекте, предварительно, беспилотнике, в районе села Верхнесадовое. В субботу, 20 августа, в крышу штаба Черноморского флота влетел беспилотник, его не удалось сбить, поскольку он шел на низкой высоте. В тот же день вечером ПВО вновь сбила в Севастополе объект, сообщил губернатор.